Was Hotelgäste heute wirklich erwarten – fünf Trends, die über den Erfolg von Hotels entscheiden

GENESYS zeigt, worauf sich Gastgeber in den kommenden Monaten einstellen sollten

Bad Oeynhausen, Juli 2026 – Die Ansprüche von Hotelgästen verändern sich kontinuierlich. Während früher ein sauberes Zimmer und ein gutes Frühstück häufig ausreichten, erwarten Gäste heute deutlich mehr: individuelle Erlebnisse, digitale Services und ein stimmiges Gesamtkonzept. Wer diese Entwicklungen frühzeitig erkennt, kann sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.

„Viele Hotels investieren in neue Möbel oder moderne Technik. Das ist wichtig – doch häufig entscheiden ganz andere Faktoren darüber, ob ein Gast wiederkommt oder eine positive Bewertung hinterlässt“, erklärt Bernd Strunk, Geschäftsführer von GENESYS – die kreativen Köpfe.

Auf Grundlage zahlreicher Beratungsprojekte in inhabergeführten Hotels hat GENESYS fünf Entwicklungen identifiziert, die den Erfolg der kommenden Jahre maßgeblich beeinflussen werden.

1. Persönliche Gastfreundschaft gewinnt wieder an Bedeutung

In einer zunehmend digitalisierten Welt schätzen Gäste den persönlichen Kontakt mehr denn je. Ein herzlicher Empfang, ehrliches Interesse und authentische Gastgeber bleiben der wichtigste Wettbewerbsvorteil gegenüber standardisierten Hotelkonzepten.

2. Digitale Services müssen echten Nutzen bieten

Online-Check-in, digitale Gästemappen oder automatisierte Kommunikation werden von vielen Gästen erwartet. Entscheidend ist jedoch, dass diese Lösungen den Aufenthalt vereinfachen und den persönlichen Service ergänzen – nicht ersetzen.

3. Regionale Erlebnisse schaffen bleibende Erinnerungen

Immer mehr Reisende suchen authentische Erlebnisse statt austauschbarer Übernachtungen. Regionale Küche, Ausflugstipps, Kooperationen mit lokalen Anbietern oder besondere Veranstaltungen erhöhen die Attraktivität eines Hauses und fördern die Weiterempfehlung.

4. Nachhaltigkeit wird selbstverständlich

Nachhaltiges Handeln ist für viele Gäste inzwischen ein wichtiges Entscheidungskriterium. Dabei zählen weniger aufwendige Marketingmaßnahmen als glaubwürdige und nachvollziehbare Lösungen – beispielsweise regionale Lieferanten, ein bewusster Umgang mit Ressourcen oder langlebige Produkte.

5. Individualität statt Standard

Gäste wünschen sich heute keine austauschbaren Hotelaufenthalte mehr. Persönliche Empfehlungen, individuelle Arrangements, kleine Überraschungen oder maßgeschneiderte Angebote schaffen emotionale Erlebnisse und bleiben in Erinnerung. Gerade familiengeführte Hotels können hier ihre größte Stärke ausspielen und sich deutlich von standardisierten Hotelketten abheben.

Was bedeuten diese Entwicklungen für die Hotellerie?

„Alle fünf Trends haben eines gemeinsam: Sie verlangen keine Millioneninvestitionen, sondern ein klares Konzept und den Mut, sich konsequent an den Bedürfnissen der Gäste auszurichten“, erklärt Bernd Strunk.

Gleichzeitig dürfe die betriebswirtschaftliche Seite nicht aus dem Blick geraten. „Eine hohe Gästezufriedenheit ist die Grundlage für den Erfolg – wirtschaftlich wird ein Betrieb jedoch erst dann erfolgreich, wenn Preise, Kalkulation, Wareneinsatz und Personalkosten gleichermaßen im Blick behalten werden.“

Nach Einschätzung von GENESYS bieten gerade familiengeführte Hotels beste Voraussetzungen, diese Entwicklungen erfolgreich umzusetzen. Persönliche Gastfreundschaft, regionale Verbundenheit und authentische Erlebnisse sind Eigenschaften, die sich nicht kopieren lassen und künftig noch stärker über den Markterfolg entscheiden werden.

Über GENESYS – die kreativen Köpfe

GENESYS berät bundesweit inhabergeführte Hotels und Gastronomiebetriebe in den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing, Digitalisierung, Mitarbeiterentwicklung und Unternehmensstrategie. Ziel ist es, Betriebe wirtschaftlich erfolgreicher zu machen und sie nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.

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