Was ist ein GreenScout – Das machen Home of Solar GreenScouts

Als GreenScout freie Solarflächen finden, das Klima retten und attraktive Tippgeber-Provisionen erhalten

Was ist ein GreenScout? Ein GreenScout ist ganz allgemein eine Person, die sich für Klima-, Umwelt- und Naturschutz engagiert und sich aktiv für den Schutz der Natur und des Klimas und die Förderung von Nachhaltigkeit einsetzt.

Die genauen Aufgaben und Tätigkeiten eines GreenScouts können variieren, je nach Organisation oder Initiative, für die er oder sie arbeitet. Hier sind einige mögliche Aktivitäten, die ein GreenScout durchführen kann:

Umweltbildung: GreenScouts können in Schulen, Gemeinden oder anderen Bildungseinrichtungen Umweltbildung betreiben, um das Bewusstsein für Umweltprobleme und Nachhaltigkeit zu fördern. Sie können Workshops, Vorträge oder Präsentationen halten und Bildungsmaterialien entwickeln, um Wissen und Verständnis für Umweltthemen zu vermitteln.

Naturschutzmaßnahmen: GreenScouts können an verschiedenen Naturschutzprojekten teilnehmen, wie zum Beispiel dem Schutz von Wäldern, Flüssen, Küsten oder Wildtieren. Sie können bei der Durchführung von Aufräumaktionen, Pflanzungen von Bäumen oder anderen Maßnahmen zur Erhaltung von Ökosystemen mitwirken.

PR / Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung: GreenScouts können Kampagnen und Initiativen organisieren, um die Öffentlichkeit über Umweltprobleme aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen und die Menschen dazu zu bewegen, umweltfreundlichere Entscheidungen in ihrem täglichen Leben zu treffen. Dies kann auch die Nutzung von sozialen Medien, das Verfassen von Artikeln oder das Halten von Vorträgen umfassen.

Gemeinschaftsengagement: GreenScouts können in ihrer Gemeinde oder ihrem Wohnort als Vorbild für nachhaltiges Handeln auftreten und lokale Initiativen zur Förderung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit unterstützen. Sie können Projekte zur Müllreduzierung, zum Wasserschutz, zur Förderung erneuerbarer Energien oder zur nachhaltigen Mobilität initiieren oder unterstützen.

Lobbyarbeit und politisches Engagement: GreenScouts können politische Entscheidungsträger und Organisationen auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene dazu bewegen, umweltfreundliche Gesetzgebungen und Politikmaßnahmen zu unterstützen. Dies kann die Teilnahme an Demonstrationen, Petitionen oder politischen Kampagnen beinhalten, um auf Umweltprobleme aufmerksam zu machen und Veränderungen herbeizuführen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Aufgaben und Tätigkeiten eines GreenScouts von der Organisation oder Initiative abhängen, für die er oder sie arbeitet, und von den individuellen Fähigkeiten und Interessen des GreenScouts selbst.

Was macht ein Home of Solar GreenScout?

Als Home of Solar GreenScout bist Du Teil einer Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass alle geeigneten Flächen mit Solaranlagen ausgestattet werden. Es kann doch nicht sein, dass große Industriedächer und freie Flächen ungenutzt bleiben! Wenn Du bereit bist, im Kampf gegen den Klimawandel etwas zu bewirken, dann schließe Dich Home of Solar als GreenScout an und sei der Held, den die Welt braucht! Suche und finde Dach- und Landbesitzer, die bereit sind zu helfen, lade erste Informationen über die Gegend hoch und werde dafür bezahlt, dass Du Deinen Beitrag zur Rettung des Planeten leistest. Verpasse nicht diese Chance, gutes Geld zu verdienen und gleichzeitig dazu beizutragen, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Suche und finde Dächer- und Landeigentümer, hole ihre Zustimmung ein und lade die Informationen über das Gebiet hoch. Mit dem kostenlosen Service von Home of Solar prüfen wir, ob die Fläche für Solarenergie geeignet ist. Wenn der Eigentümer einen Vertrag mit uns abschließt, wirst du von Home of Solar mit einer Provision belohnt. Hilf uns, einen Unterschied zu machen und ein Held zu werden – werde noch heute ein GreenScout und rette das Klima!

Ein GreenScout zu sein, ist Deine Chance, wirklich etwas zu bewirken und auch noch dafür belohnt zu werden! Sei Teil der Bewegung und setze Deine Fähigkeiten ein. Werde deshalb noch heute GreenScout! Schreibe einfach eine E-Mail an info (at) greenscout (punkt) de – wir kümmern uns um alles für Dich.

Du verdienst mit jeder Fläche, die wir pachten Geld. Wie viel? Ein Beispiel: Deine empfohlene Fläche hat eine Größe von nutzbaren 1.000 Quadratmetern.

Dann erhältst Du bei dieser Beispielfläche ca. 800,00 EUR für Deinen Tipp,

wenn der Pachtvertrag unterschrieben wird.

Warum inserierst Du nicht zwei bis drei Flächen im Monat? Oder sogar mehr?

Wir prüfen, vermitteln und pachten – Du verdienst Geld! Und das Ganze kostenlos für Dich und den Eigentümer!

Jetzt für GreenScout Informationsveranstaltung anmelden und Teil der Bewegung werden

Zum Start führen wir regelmäßig Informationsveranstaltungen durch, in denen die umfangreichen Chancen und Verdienstmöglichkeiten präsentiert werden, die der Markt der erneuerbaren Energien Dir bieten kann, sodass auch Du einen Beitrag zur Energiewende leistest und parallel damit Geld verdienen kannst. Wenn Du Interesse hast, teile uns das einfach mit – über das Kontaktformular oder per E-Mail an info (at) greenscout (punkt) de.

Schau Dir hier ein Video zum Home Of Solar Onboarding an: https://youtu.be/Ovj8mFvKTs0

Bei unseren Onboardingveranstaltung holen wir neue und interessierte GreenScouts zusammen, um das Konzept, das Unternehmen und die Potenziale vorzustellen.

Und? Hast Du das Zeug zum GreenScout und zur Rettung des Planeten? Wir freuen uns auf Dich!

Alle Informationen und Anmeldeformular auf der GreenScout.info Homepage: https://www.greenscout.info

www.greenscout.info: Werde GreenScout, rette die Umwelt und erziele passives Einkommen!

JETZT auf www.greenscout.info aktiv werden, freie Flächen empfehlen, Umwelt und Klima schützen und passives Einkommen durch Provisionen erzielen.

Ein Greenscout (Tippgeber) empfiehlt geeignete Dach- oder Freiflächen von Unternehmen und Organisationen, die er kennt, und erhält eine attraktive Provision für die Vermittlung. Der Verpächter erhält eine Pachtzahlung für die Nutzung seiner Fläche, während das Solarenergie-Unternehmen die Solaranlagen installiert und betreibt, um saubere Energie zu produzieren, wovon die Umwelt und das Klima profitieren.

Als Tippgeber für ungenutzte Dachflächen und Freiflächen für Solaranlagen kannst du passives Einkommen verdienen, indem Du eine Provision für jeden erfolgreichen Solar-Pachtvertrag erhältst.

Besser als Online-Business: Mit Solar als GreenScout das Klima retten

Die gemeldeten Flächen für Solaranlagen werden fachgerecht geprüft. Sobald sie als geeignet eingestuft worden und die entsprechenden Verträge geschlossen sind, erhält der GreenScout eine Belohnung. Beim Beispiel der 2.500 Quadratmeter wäre das ein Honorar von 2.500 Euro.

Das Konzept von HOME OF SOLAR führt also nicht nur zu einer der vielzitierten Win-Win-Situationen, es ist vielmehr eine Win-Win-Win-Situation. Denn es profitieren erstens die Immobilienbesitzerinnen bzw. der Immobilienbesitzer, zweitens die GreenScouts und drittens die Energie-Unternehmen, weil auch sie dringend Flächen brauchen, um die gewünschte Energiewende zu schaffen. Doch im Grunde gibt es sogar noch einen vierten Gewinner: die Umwelt und damit gewinnen letztlich wir alle.

Firmenkontakt

Greenscout.info

Daniel Görs

Westring 97

23626 Ratekau

0800-46377266



https://www.greenscout.info

Pressekontakt

Görs Communications – PR SEO Marketing Beratung

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck-Ratekau

0800-46377266



https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.