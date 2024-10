Was ist ein Samowar und seine Zweckbestimmtheit

Erläuterung zum Thema Samowar und sein Einsatzgebiete in Bezug auf den historischen Hintergrund

Genau übersetzt ist es ein „Selbstkocher“, es handelt sich um eine Art Tee-Maschine. Der Samowar dient zur Zubereitung von Tee, die nicht nur in der russischen Kultur tief verankert ist, sondern auch vielen anderer Länder der Welt ein bestimmendes Element der Teetradition beinhaltet.

Wie etwa der Türkei, dort Semaver genannt und in fast jedem Haushalt zu finden ist. Hierzulande in Deutschland begegnen wir einen Samowar hauptsächlich in den 4 oder 5 Sterne Hotels beim Buffet und in nahezu jedem türkischen Restaurant bzw. Gaststätte.

Sowohl in Russland als auch in der Türkei, sowie auch in vielen anderen östlichen und asiatischen Ländern ist Tee das Nationalgetränk.

Tee wird zu jeder Jahres- und Tageszeit getrunken und ist eine besondere Form der Gastfreundlichkeit. Der Samowar steht symbolisch für Heimat, Gastfreundschaft, Gemütlichkeit und Familie. Aus der Historie heraus wird ein kräftiger schwarzer Tee verwendet für die Zubereitung im Samowar. Jedoch kann theoretisch jede Teesorte verwenden werden, vom schwarzen Tee über grünen Tee bis hin zu Früchtetee, oder Kräutertee.

Ein Samowar gibt es in den verschiedensten Stilarten vom klassischen Design bis zu einer sehr moderne Auslegung der Formensprache. Auch vom Material sind Unterschiede vorhanden, die von Kunststoff bis hin zum hochwertige Edelstahl und Porzellan reichen.

Früher wurde ein Samowar mit Holzkohle befeuert, jedoch sind die heutigen Samoware fast alle elektrisch betrieben. Hochwertige Samoware von Sawoa sind sogar mit einer elektronischen Regelung für die Temperatur ausgestattet, damit auch grüner Tee zubereitet werden kann.

Somit ist ein Samowar für verschiedene Anlässe, Kulturen und Einsatzbereich für privat und im Business eine ideale Zubereitungsmaschine für Tee.

DAS NEUE, DAS AN DAS

GUTE ALTE DENKT

sawoa entwickelt einzigartige Teezubereitungsanlagen, die die besonderen Anspruche von qualitativ hochwertigem Teegenuss verwirklichen. Wir stellen uns der Aufgabe, zeitgenossischen Lebensstil und Jahrhundert alte Tee-Rituale in Einklang zu bringen.

