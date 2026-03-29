Was ist Intuitives Essen, Dr. Antonie Post?

Kinder essen meist worauf sie Lust haben. Als Erwachsener ist das schon nicht mehr so leicht, plagt uns doch häufig das schlechte Gewissen, wenn wir nur ans Essen denken. PlusPerfekt – Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle im Gespräch mit Ernährungsexpertin Dr. Antonie Post.

Wie haben wir das intuitive Essen verlernt?

Dr. Antonie Post: Viele von uns kommen mit einem natürlichen Gespür für Hunger, Sättigung und Vorlieben zur Welt – man sieht das gut bei kleinen Kindern, die essen, wenn sie hungrig sind, aufhören, wenn sie satt sind, und ganz klar sagen, worauf sie Lust haben – und noch deutlicher zeigen, wenn sie etwas nicht essen wollen.

Durch äußere Einflüsse verlieren aber viele dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Das können Sätze sein wie „Iss deinen Teller leer“ oder „Erst das Gemüse und dann der Nachtisch“. Auch Lob für ein „braves“ Essverhalten können Signale überdecken. Später prägen Diätregeln, Gesundheitstipps, gesellschaftliche Ideale und die Angst, etwas „Falsches“ zu essen oder Gewicht zuzunehmen, unser Verhältnis zum Essen. Statt auf den Körper zu hören, verlassen wir uns dann auf äußere Regeln – und das kann das intuitive Essen im Erwachsenenalter erschweren.

Was genau bedeutet „intuitives Essen“ – und wie unterscheidet es sich von der Diätkultur und einem kontrolliertem Essverhalten?

Dr. Antonie Post: Viele Menschen denken, intuitiv zu essen bedeutet einfach zu essen, wenn man hungrig ist und aufzuhören, wenn man satt ist oder, dass man einfach isst, worauf man Lust hat. Das wird dem Konzept aber nicht mal ansatzweise gerecht…

Das komplette Interview und viele spannende Infos und Tipps rund um intuitives Essen finden Sie im großen PlusPerfekt Themen-Special Intuitiv Essen.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Bildquelle: Nina Wellstein