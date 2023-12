Was ist meine Immobilie wert?

Eine marktgerechte , realistische Bewertung des Immobilienwertes ist die beste Voraussetzung für den erfolgreichen Verkauf

Die Frage nach dem Wert einer Immobilie ist für viele Eigentümer von Wohnimmobilien von zentraler Bedeutung. Eine präzise und realistische Bewertung ist jedoch gar nicht so einfach. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die Lage, Größe, Baujahr, Ausstattung und Zustand der Immobilie. Auch die aktuelle Marktlage sowie regionale Entwicklungen spielen eine Rolle. Aus diesem Grund wenden sich viele Eigentümer an automatische Online-Rechner, um eine schnelle und unkomplizierte Einschätzung des Immobilienwerts zu erhalten.

Allerdings sollten diese Online-Rechner mit Vorsicht betrachtet werden, da sie nur auf groben Schätzungen basieren. Zudem berücksichtigen sie oft nicht alle relevanten Faktoren und können somit ein ungenaues Ergebnis liefern. Die Folge davon kann sein, dass Eigentümer entweder einen überhöhten Preis veranschlagen oder ihr Haus oder Ihre Wohnung unter Wert verkaufen.

Daher empfiehlt es sich, bei einer Immobilienbewertung auf einen ortsansässigen Immobilienmakler zurückzugreifen. Ein Immobilienmakler, der sich in der Region auskennt, verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um den tatsächlichen Wert der Immobilie zu ermitteln. Er kennt den lokalen Immobilienmarkt und kann daher eine realistische Einschätzung des Marktwerts abgeben.

Zudem kann ein Immobilienmakler auch den Zustand und die Ausstattung der Immobilie einschätzen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge machen, um den Verkaufspreis zu optimieren. Auch können Makler Einschätzungen zu baulichen Veränderungen oder Sanierungen geben und so einen besseren Überblick über eventuell anfallende Kosten geben.

Neben der Präzision der Bewertung ist auch die rechtliche Sicherheit ein wichtiger Faktor. Ein Immobilienmakler kennt sich mit den rechtlichen Aspekten des Immobilienverkaufs aus und kann so dazu beitragen, dass beisbielsweise der Haus Verkauf reibungslos und ohne unerwartete rechtliche Komplikationen abläuft.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Immobilienbewertung durch einen ortsansässigen Immobilienmakler die bessere Option im Vergleich zu automatischen Online-Rechnern darstellt. Trotz zunehmend besserer Tools und breit zugänglicher Datenlage ist eine realistsiche Beurteilung des Immobilien Verkaufspreises nach wie vor eine Herausforderung. Ein Immobilienmakler, der sich in der Region auskennt verfügt über das notwendige Fachwissen, um eine präzise und realistische Einschätzung des Immobilienwerts abzugeben. Darüber hinaus bietet die Zusammenarbeit mit einem Makler auch die Gewissheit einer rechtlich sicheren Abwicklung des Verkaufsprozesses.

Herr Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und mehr als 10 Jahre Erfahrung als Immobilienmakler in der Metropolregion Nürnberg. Die Metropolregion Nürnberg ist ein fester Begriff und umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen. Alle drei Städte grenzen fast unmittelbar aneinander.

Als ausgebildeter Bauingenieur verfügt er über viel Erfahrung in der Planung und Ausführung von Wohnimmobilien. Die Kunden seine Maklerbüros profitieren in vielerlei Hinsicht davon. Dieser Hintergrund macht ihn für die Beurteilung und Bewertung von Immobilien oder über Renovierungsarbeiten zum absoluten Profi im Maklerbereich.

Das Team um Christian Reinhart besteht aus mehreren Immobilienmaklern und freiberuflichen Mitarbeitern, die nach Bedarf eingesetzt werden. Das Credo jedes Mitarbeiters ist es, viel Zeit für die Kunden zu haben und der Kommunikation mit ihnen oberste Priorität einzuräumen. Fairness in den Geschäftsprozessen für alle Beteiligten ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Damit wird nicht nur geworben, dies wird täglich auch gelebt: „Ihr fairer Makler“ eben.

In der Regel erreichen die Kunden ohne Umweg die Mitarbeiter und Christian Reinhart direkt telefonisch. Die Kommunikationswege innerhalb des Büros sind kurz. Binnen weniger Stunden reagiert das Büro auf Anrufe, Mails oder über seine Social Media Plattformen.

Der Schwerpunkt des Büros liegt bei Wohnimmobilien. Bei der Vermietung und dem Verkauf von Wohnhäusern. Das Spezialgebiet ist der Verkauf von Mehrfamilienhäusern. Dies bestätigen unzählige erfolgreich durchgeführte Verkäufe und Vermietungen von Wohnungen und Häusern in der Metropolregion. Hier erfahren Sie mehr: www.immobilienmakler-nbg.de

Kontakt

Immobilienmakler Dipl.-Ing.(FH) Christian Reinhart

Christian Reinhart

Königstorgraben 11

90402 Nürnebrg

0911-13008249



https://g.page/ihrfairermakler

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.