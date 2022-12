Was ist systemisches Coaching

Systemisches Coaching ist ein aufgabenbezogenes, ressourcen- und lösungsorientiertes Beratungsangebot für Führungs- und Leitungskräfte, Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentlich-rechtlicher, klinischer und sozialer Organisationen.

Es eignet sich selbstverständlich auch für Privatpersonen, die ebenfalls eine aufgabenbezogene, ressourcen- und lösungsorientierte Beratung und entsprechende Hilfestellungen wünschen.

Es dient der Erweiterung von Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten und der Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung von Menschen in ihren jeweiligen Arbeitswelten unter Berücksichtigung aller relevanten Systemebenen.

Dieses Coaching unterstützt bei der Bewältigung von alltäglichen Problemen und Fragen in der persönlichen Lebensführung, im beruflichen sowie privaten Bereich. Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und realisiert und dienen somit der positiven Entwicklung.

Das Systemische Coaching Frankfurt beinhaltet hauptsächlich Einzelcoaching, Karrierecoaching, Businesscoaching, Projektcoaching und Teamcoaching. Die persönliche Nähe zum Klienten und die beziehungsorientierte Beratung im systemischen Coaching ist erfolgreicher, als nur die sachliche Anwendung von Methoden und Techniken.

Dieses Coaching verbessert die beruflichen Prozesse in den Bereichen von Organisation, der Rolle und Funktion des Menschen unter Berücksichtigung seiner individuellen Persönlichkeit, die Kompetenz, das Organisationstalent sowie die Anforderungen an Funktionsträger.

Die Hilfesuchenden möchten mit dem systemischen Coaching Frankfurt verschiedene Störungen des täglichen Lebens und aus dem beruflichen Umfeld kompensieren. Verbesserung persönlicher und psychischer Belastungssituationen, Konflikten in Interaktionen, Karriereaufbau, Führungsqualitäten, Organisationstalent und Entwicklung von Strategien werden im systemischen Coaching vermittelt.

Spannungs- oder Konfliktsituationen schränken die Leistungsfähigkeit ein und sollten, gleichfalls wie Veränderungswünsche oder emotionelle Kündigung, im systemischen Coaching Frankfurt behandelt werden. Ihre Selbstorganisationsfähigkeit und ihr Handlungspotential werden sich stark verbessern.

Das systemische Coaching Frankfurt beruht auf den Grundlagen anderer systemischer Beratungsformate (Systemische Beratung/Therapie, Systemische Supervision und Organisationsentwicklung). Die Kombination der Grundlagen der Systemtheorie, Kybernetik und Synergetik können von einem qualifizierten Therapeuten, wie Dr. rer. nat. Thorsten Büsser, angewendet werden.

Dr. rer. nat. Büsser ist u. a. ein zertifizierter Personal- und Organisationsentwickler mit langjährigen Erfahrungen in der freien Wirtschaft sowie Senior Coach (QRC), NLP-Lehrtrainer (DVNLP) und Heilpraktiker für Psychotherapie.

Mit seiner multiprofessionellen Qualifikation ist Dr. rer. nat Thorsten Büsser der richtige Ansprechpartner für Ihre Probleme. Durch die fundierten Erfahrungen im Coaching von Führungskräften sowie Privatpersonen sorgt er als systemischer Therapeut für optimale Hilfestellungen. Seine persönliche Kompetenz mit einer qualifizierten Ausbildung und die Nutzung von Weiterbildungsmaßnahmen sind Voraussetzungen für seine erfolgreichen Therapien.

Die Fähigkeit zur Anwendung psychodynamischer Prozesse und einer einfühlsamen Kommunikation in Verbindung mit einer personenspezifischen und organisationsbezogenen Beratungskompetenz bildet die Basis für eine vertrauensvolle Klientenbeziehung.

Systemisches Coaching ist keine Psychotherapie

Obwohl das Themenspektrum des systemischen Coaching auf den ersten Blick einer Psychotherapie ähnelt, erfolgt eine deutliche Abgrenzung zwischen beiden Behandlungen.

Die Behandlungen beim systemisches Coaching wird allein schon durch die gesetzlichen Bestimmungen des Psychotherapiegesetz (PsychThG) von der heilkundlichen Psychotherapie abgegrenzt.

Ein systemisches Coaching soll begleiten, Stabilität und Lösungsansätze in schwierigen Lebenssituationen bieten. Da der Coach in der Arbeit mit seinem Klienten eine besondere Nähe aufbaut und Einsicht in die psychischen und sozialen Ausnahmesituationen erhält, kann er, falls erforderlich, aufgrund seiner psychologischen Grundkenntnisse eine Psychotherapie empfehlen.

Menschen möchten Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit in ihrer alltäglichen beruflichen und privaten Umwelt schaffen, mit gestalten und leben: dort wo sie arbeiten, lieben, spielen und lernen. Nur dort, wo Menschen für sich und auch für andere Verantwortung übernehmen, für sich und andere einstehen, wachsen gesunde Beziehungen, aus denen Lebensfreude und angemessene Leistung hervorgehen können. Menschen möchten in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen, sie möchten Einfluss nehmen und auch Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände ausüben können. Voraussetzung hierfür ist, dass Menschen ein tiefes Vertrauen in sich aktivieren können, das Vertrauen,

– Zusammenhänge, Muster und Abläufe zu verstehen,

– die eigenen Geschicke mit zu beeinflussen, zu handhaben und zu steuern,

– dem eigenen Leben Sinn und Bedeutsamkeit zu verleihen.

Ich befähige meine Klienten und helfe ihnen dabei, eigene Ressourcen zu erkennen und einzusetzen und auch auf äußere Ressourcen zuzugreifen, um ihre Anliegen angemessen zu bearbeiten.

Meine Klienten dürfen von mir viel Kompetenz, einen hohen Weiterbildungsstandard und umfassende Berufserfahrung erwarten. Sie sollen sich in der Zusammenarbeit mit mir als gleichberechtigte Partner wahrnehmen und intensiv an ihren Zielen und Anliegen arbeiten können.

