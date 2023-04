Online-Supermarkt Knuspr reagiert auf Kundenwunsch Nummer 1 und senkt den Mindestbestellwert

Was Knuspr-Kunden an Knuspr stört

Online-Supermarkt Knuspr reagiert auf Kundenwunsch Nummer 1 und senkt den Mindestbestellwert

München, 11. April 2023. – Der Online-Supermarkt Knuspr hat über die letzten Wochen erneut intensive Kundenbefragungen durchgeführt. Am häufigsten wurde der Wunsch geäußert, auch kleinere Einkäufe unter der Woche erledigen zu können. Knuspr kommt diesem Anliegen nun mit der sofortigen Senkung des Mindestbestellwerts nach: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird ab sofort ab 29 Euro Warenwert und von Freitag bis Montag ab 39 Euro geliefert.

Martin Foerster, Customer Care Direktor von Knuspr erklärt: „Im Grunde genommen ist unser Ziel doch ganz einfach: Wir wollen das Leben unserer Kunden spürbar einfacher machen. Dieses Ziel können wir schlichtweg nur erreichen, wenn wir verlässlich auf Kunden-Feedback reagieren. Aus diesem Grund – und ganz nach dem Motto „Hinterfrage den Status Quo“ – setzen wir alles daran, die Rückmeldungen, die uns erreichen, auch schnellstmöglich umzusetzen, um sowohl unser Sortiment als auch unseren Service kontinuierlich zu verbessern. Der durchschnittliche Bestellwert liegt bei Knuspr im Gegensatz zu Mitbewerbern konstant über 100 EUR. Daher können wir aktuell bewusst auch mehrere kleinere Einkäufe verkraften.“

Die Senkung des Mindestbestellwerts ist nur eine Änderung von vielen, mit denen Knuspr auf Kundenwünsche reagiert, um den Einkauf noch einfacher und attraktiver zu gestalten. Im kostenlosen Hörnchen-Club, dem Knuspr-Vorteilsprogramm speziell für Familien, erwarten Mitglieder viele Vorzüge wie z.B. kostenlose Lieferungen und Cashback-Aktionen. Knuspr-Kunden haben darüber hinaus seit kurzem die Möglichkeit, ihre Einkaufswünsche bis zum Absenden der Bestellung in ihrer eigenen Einkaufsliste zu hinterlegen und jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Und sollte sich der Preis für ein Produkt ändern, seitdem es in den Einkaufskorb gelegt wurde, wird selbstverständlich auch das transparent kommuniziert. „Bei uns sitzt wirklich der Kunde bzw. die Kundin im Fahrersitz und wenn es Barrieren gibt, die ein bestmögliches Einkaufserlebnis bei uns verhindern, warum sollten wir nicht alles dafür tun, diese zu beseitigen?“, ergänzt Foerster.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696



https://www.knuspr.de

Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße 2

81675 München

089416158696



https://www.ring-of-fire.de

Bildquelle: @Knuspr