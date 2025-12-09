Was Kunden über Leon Baroomand sagen – Erfolgsgeschichten und Feedback

Mit der Remote Masterclass hat Leon Baroomand bereits über 1.000 Menschen gezeigt, wie sie sich ein fundamentales, ortsunabhängiges Business aufbauen – oft als zweites Standbein, das Schritt für Schritt zur Haupteinnahmequelle wird. Parallel skaliert er mit seiner Performance-Marketing-Agentur Paidprofits.de Unternehmen über präzise Meta-Werbeanzeigen und datengetriebenes Tracking. Das Ergebnis: messbare Erfolge und Return-on-Ad-Spend von regelmäßig 10- bis 15-fach Werten, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen.

Remote Masterclass: 1:1 Begleitung in die finanzielle Unabhängigkeit

Während Paidprofits.de Unternehmen skaliert, richtet sich die Remote Masterclass an Menschen, die ihr Einkommen digital aufbauen wollen. Das Programm kombiniert praxisnahe Strategien mit individueller 1:1-Begleitung.Teilnehmer berichten schon nach kurzer Zeit von ihren ersten Online-Einnahmen. Für viele ist das der Schritt aus dem Hamsterrad hin zu echter Selbstbestimmung. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell mein erstes Geld online verdiene. Ohne die direkte Begleitung wäre ich längst gescheitert“, so die Absolventin Melanie S.

Skalierungserfolge durch datengestütztes Performance-Marketing

Im Zentrum der Arbeit von Paidprofits.de steht ein kompromisslos datengetriebener Ansatz. Viele Kunden kommen nach enttäuschenden Erfahrungen mit „Standard-Agenturen“. „Vorher haben wir Geld in Anzeigen verbrannt – bei Leon haben wir erstmals glasklare Zahlen und direkten ROI gesehen“, berichtet Christoph Heuermann von Staatenlos.ch. Das Team übernimmt Setup, Funnel, Media Buying und Tracking – und sorgt für Umsatzvsteigerungen binnen weniger Wochen, drastisch gesenkte Leadpreise und ROAS im zweistelligen Bereich. Alle Ergebnisse sind durch Case Studies dokumentiert.

Woran echte Expertise in der Branche zu erkennen ist

Die Coaching- und Kurs-Szene ist voll von leeren Versprechen. Genau deshalb setzt Leon Baroomand auf Transparenz und nachprüfbare Ergebnisse. Über 1.000 dokumentierte Kundenerfolge, stetige Optimierungen und Leons eigener Weg vom Angestellten zum Unternehmer schaffen Vertrauen.“Leon verkauft nichts, was er nicht selbst durchlebt hat. Diese Authentizität war für mich der Grund, zu starten“, erklärt Simon B. Kunde der Remote Masterclass.

Vorteil individueller Betreuung und persönlicher Vernetzung

Ob Unternehmen oder Privatperson – Kunden betonen die enge persönliche Begleitung. m B2B-Bereich bedeutet das: Sparringspartnerschaft statt Dienstleister-Mentalität. Im B2C-Bereich: familiäres Klima statt Massenprogramm. „Man fühlt sich nicht als Nummer, sondern als Teil eines echten Teams. Genau das hat für mich den Unterschied gemacht“, sagt ein Patrick F. ebenfalls Remote-Masterclass-Teilnehmer.

Perspektiven und Vision: Skalierbarkeit für Unternehmen, Freiheit für Individuen

Die Mission von Leon Baroomand ist klar: skalierbares Wachstum für Unternehmen und echte Freiheit für Einzelpersonen. Unternehmen profitieren von datenbasierten Strategien, die langfristig profitabel machen. Privatkunden bauen ein zweites Standbein auf, das Schritt für Schritt zur ortsunabhängigen Haupteinnahmequelle wird.

Paidprofits.de und Remote Masterclass stehen für nachhaltigen Wandel – messbar, greifbar und frei von sinnlosen Versprechungen. Weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch sind auf www.paidprofits.de und remotemasterclass.de erhältlich.

PaidProfits.de ist eine Performance-Marketing-Agentur, die Coaches, Berater und Dienstleister mit gezielten Facebook- und Instagram-Werbeanzeigen zu mehr qualifizierten Kundenanfragen verhilft. Das Team entwickelt individuelle Funnels, optimiert Ads und verspricht klar messbare Ergebnisse mit hohem Return on Ad Spend.

Kontakt

LBKB Media & Consulting LLC

Leon Baroomand

7901 4th St N

33702 St. Petersburg

http://www.paidprofits.de

Bildquelle: © Leon Baroomand