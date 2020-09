Was Sie jetzt in SAP Business One anpassen müssen

Beachtung! Alle Bestandsverwaltungssysteme, Registrierkassen und Buchhaltungssoftware sollten bis Ende Juni angepasst werden.

Die vom Bund vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 beschlossene vorübergehende Senkung der Umsatzsteuersätze betrifft alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche.

Alle Bestandsverwaltungssysteme, Registrierkassen und Buchhaltungssoftware sollten bis Ende Juni angepasst werden.

Wir stehen Ihnen mit technischer Beratung und Unterstützung zur Verfügung und bieten Ihnen zwei Möglichkeiten, um die technische Änderung der Mehrwertsteueranpassung in SAP Business One vorzunehmen:

Schritt für Schritt Anweisungen

Wir geben Ihnen Schritt für Schritt Anweisungen, wie Sie Ihr SAP Business One-System selbst anpassen können. Wir erklären ausführlich und verständlich, welche Anpassungen vorgenommen werden müssen, damit am Fälligkeitstag die korrekten Mehrwertsteuersätze ermittelt werden können. Diese Anweisungen basieren auf SAP Business One Standard und berücksichtigen keine kundenspezifischen Einstellungen.

Paket

Komplett sorgenfrei: Technische Implementierung durch unsere SAP-Berater Mit dieser vorübergehenden Anpassung in SAP Business One sind unsere SAP-Berater direkt neben Ihrem Unternehmen. Verpassen Sie keine wertvolle Zeit und kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich, damit Sie bereit sind! ab dem 1. Juli!

Wir begleiten Ihre IT und halten Ihnen den Rücken frei

Agilität ist unsere Stärke, denn der heutige Markt erfordert es, sich immer wieder neu auszurichten. Dank unserer diversen Teams bündeln wir verschiedenste Kompetenzen unter unserem Dach. So können wir fast all Ihre Anliegen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit lösen. Wir sehen uns nicht nur als Systemhaus – wir sind Ihr Partner auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen und halten Ihnen den Rücken frei

