Was taugt der easygold24 Goldsparplan für Kinder?

easygold24 Kinder Goldsparplan besser als herkömmliches Sparbuch

easygold24 ist eine Gold-Handelsplattform, die sich nicht nur hervorragend für den Vermögensaufbau für Erwachsene lohnt. Gerade weil sich der Vermögensaufbau mit Gold auf lange Sicht am besten eignet, ist das easygold24 Kinder-Goldkonto eine echte Alternative zum klassischen Sparbuch. Aus Unwissenheit halten jedoch noch viele am klassischen Sparbuch fest, welches seit jeher als bekannteste und beliebteste Geldanlage bei den Deutschen gilt, um mit regelmäßigen Einzahlungen Geld für den Nachwuchs Geld anzusparen. Doch oftmals zahlen Sparwillige am Ende sogar Geld drauf, anstatt Geld zu sparen.

easygold24 KINDER GOLDSPARPLAN – MODERNES FINANZPRODUKT FÜR GROß UND KLEIN

Das easygold24 Kinder-Goldkonto ist ein modernes Finanzprodukt mit Weitsicht. Große und kleine Sparer profitieren vom easygold24 Goldsparplan gleichermaßen von folgenden Vorteilen:

+ Gold ist wertbeständig

Selbst wenn Gold Preisschwankungen unterliegt, erwies es sich im direkten Vergleich zu anderen volatilen Wertanlagen und Papiergeld als wertbeständig.

+ Gold hatte und wird immer einen Wert haben

Gold ist lediglich in begrenzter Menge verfügbar und es ist nicht möglich zu beziffern, wie viel es vom Edelmetall tatsächlich noch gibt. Dafür aber steigt die Nachfrage nachweislich und somit sein Wert. Preisentwicklungen sind zwar grundsätzlich rein spekulativ, doch Finanzexperten sehen es seit Jahren als unwahrscheinlich an, dass Gold plötzlich an Wert verliert.

+ Gold stabilisiert Fondsdepots

Die Vergangenheit zeigt auf, dass sich Aktien und Gold oftmals gegensätzlich entwickeln und eine niedrige Korrelation aufweisen. Wer für den Nachwuchs auch in Aktien anlegt, der kann laut Finanzexperten das Edelmetall als sinnvolle Ergänzung nutzen, um das Aktienfondsportfolio zu stabilisieren.

+ Gold ohne Steuern kaufen und verkaufen und Gewinne erwirtschaften ohne Abgeltungssteuer

Auch in Hinsicht auf Steuern hat Gold einige Besonderheiten: Es kann steuerfrei gekauft und verkauft werden. Dieser Aspekt ist für den Nachwuchs selbst erstmal kaum von Bedeutung, dafür aber für Eltern. Kinder profitieren später definitiv davon, dass keine Abgeltungssteuer auf erwirtschaftete Gewinne anfallen. Denn insofern man sein Gold für mindestens 1 Jahr behält, wird einem diese nicht abgezogen, was übrigens ausschließlich für das Edelmetall Gold gilt.

AUF DEM SPARBUCH VERLIERT IHR GELD AN WERT!

Seit Jahren bieten Banken keine attraktiven Zinsen mehr und die Inflationsrate hat ebenfalls nicht Stopp vor dem Geld auf dem Sparbuch gemacht. So übersteigt aktuell die durchschnittliche Rendite von Sparbuch-Anbietern selten 0,01 % und die tatsächliche Wertentwicklung, also der Realzins, ist somit negativ. Das bedeutet im Klartext, dass das Geld Ihres Kindes an Wert verliert. Wer beispielweise im vergangenen Jahr 2020 glatte 1000EUR für 1 Jahr mit einer Rendite von 0,01% und einer Inflationsrate von 1,2% auf einem Sparbuch angelegt hat, der hatte am Ende lediglich 991,20EUR. Das ist ein Minus von 8,80EUR.

easygold24 KINDER GOLDSPARPLAN ALS ECHTE ALTERNATIVE

Das Sparbuch ist in Zeiten von Niedrigzins, Inflation und dem Wunsch nach Flexibilität nicht mehr zeitgemäß ist und hat ausgedient. Als echte Alternativen treten an seine Stelle moderne Finanzprodukte, wie das easygold24 Kinder-Goldkonto. Eltern können das Konto einfach und schnell online einrichten, wobei die Kontoführung selbst vollkommen kostenlos ist. Die Höhe der monatlich einzuzahlenden Beträge ist frei wählbar kann jederzeit individuell angepasst und geändert werden. easygold24 lagert das Gold Ihres Kindes ebenfalls kostenfrei in einem Hochsicherheitstrakt an einem Ort Ihrer Wahl. Und wer möchte, der kann sich sein Gold sogar von easygold24 zuschicken lassen.

Kostenlose Registrierung, Kontoführung, Einlagerung des Goldes von Ihrem Kind und viele weitere Informationen finden Sie hier:

https://easygold24.com/

easygold24 ist eine Handelsplattform für Gold und ein Angebot der Hartmann & Benz GmbH mit Sitz in Stuttgart-Fellbach. Unabhängig vom Standort haben Goldinvestoren die Möglichkeit Goldbarren in höchster Feingold-Qualität in diversen Stückelungen zum niedrigstmöglichen Verkaufspreis zu erwerben. Das Gold von easygold24 ist zertifiziert nach LBMA und hat eine Reinheit von 999,9 (24 Karat).

easygold24 sendet das Gold wahlweise physisch diskret verpackt zu oder verwahrt es auf Wunsch professionell und sicher in modernsten Hochsicherheitstrakten und Tresoranlagen.

