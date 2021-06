Neumann Hausgeräte Service hat sich zur absoluten Nummer 1 in Berlin entwickelt

Der technologische Fortschritt im 20 Jahrhundert beförderte allerlei Entwicklungen hervor, welche den Alltag der Menschen vereinfachen. Ebenso Haushalte konnten von dem Fortschritt einen Nutzen ziehen. Die Kleidung wäscht sich bereits sozusagen von allein und der Abwasch wird ohne Aufwand gereinigt. Aber was passiert, angenommen, dass einer selbiger praktischen Assistenten seinen Geist aufgibt? Müssen Sie Ihre Haushaltsgeräte nach einer bestimmten Zeit ersetzen und welche Konsequenzen hat das auf die Umwelt?

Speziell wenn Sie auf der Suche nach “Waschmaschinen Reparatur Friedrichshain, Kreuzberg” sind, haben Sie mit Neumann Hausgeräte Service aus Berlin den besten Partner gefunden.

Jene Vervollkommnung von Prozessen in der Fertigung im Verlauf der vergangenen 100 Jahre schafft heute günstige Anschaffungskosten von Haushaltsgeräten, weswegen sich die Instandsetzung von Geschirrspülmaschine und Waschmaschine vermeintlich nicht lohnt. Selbiger Irrglaube kann dagegen rasch ein unnötiges Loch in Ihr Portemonnaie reißen. Fehler, die scheinbar desaströs erscheinen, können häufig mit wenig Geld und Aufwand repariert werden. So könnte ein im Display angezeigter Defekt etwa durch die Entfernung von Verschmutzungen eines Filters behoben werden. Genaueres Hinschauen lohnt sich in diesem Fall immer.

Nicht nur Ihre Geldbörse profitiert von einer Reparatur Ihres alten Haushaltsgeräts. Die Effekte für die Umwelt sind bei der Fabrikation einer Waschmaschine aufgrund der enormen Anforderung und elektrischen Vielschichtigkeit erheblich. Lebenszyklusforscher von E.S.U.-Services haben in einer Analyse die Belastung der Umwelt von Waschmaschinen überprüft. Im Zuge dessen haben sie belegt, dass ca. 53 Prozent der Umweltbelastung, die eine nagelneue Maschine im Verlauf ihres gesamten Lebens verursacht, bei der Fabrikation und dem Transport entstehen. Somit kann eine veraltete Waschmaschine ungeachtet des höheren Wasser- und Energieverbrauchs passender für die Ökobilanz sein.

Inhaber Marco Neumann pointiert: “Durch unseren Festpreis bei der Reparatur und unsere Quote von 95% an vor Ort Instandsetzungen, bekommen unsere Kunden ein tolles Angebot. Zudem wurden wir schon zweimal als beste Werkstatt Berlins von der Kabel Eins TV Sendung Achtung Abzocke ausgezeichnet!”

Auch bei Geschirrspülern sieht dies auf keinen Fall anders aus. Das Umweltbundesamt zum Beispiel empfiehlt die Instandsetzung und sehr lange Verwendung von Geschirrspülern, da jene speziell wegen der komplexen Elektronik aufwändig und daher umweltbelastend in der Anfertigung sind. Dazu kommt, dass bei beiden Maschinen die Technik am Limit ist und nagelneue Maschinen dementsprechend keinerlei erwähnenswerte Weiterentwicklung der Umweltfreundlichkeit im direkten Vergleich zu den Vorgängermodellen aufzuweisen haben.

Was ist denn nun die richtige Handlungsweise, um die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel zu entlasten? Vorbeugen ist richtiger als instand setzen und daher ist es wichtig, dass Sie bei der Nutzung Ihrer Geräte darauf achten, dass diese vor dem Waschvorgang ausnahmslos voll sind. Jedweder Waschgang belastet Ihre Geräte und verkürzt die Lebensdauer. Außerdem sollten Sie auf das Kolorieren Ihrer Textilien verzichten und die Maschinen in regelmäßigen Abständen entkalken und reinigen. Die gute Pflege Ihrer Haushaltsgeräte verspricht eine lange Lebensdauer und enorm hohe Beständigkeit.

Sollten Sie trotzdem Störungen an einem der Maschinen feststellen, verzichten Sie darauf, bei umfassenden Reparaturen selber Hand anzulegen und kontakten Sie einen Profi in Ihrer Region. Nicht korrekt durchgeführte Reparaturen können zu teuren Langzeitschäden oder gar Personenschäden führen. Ausgesprochen risikobehaftet wird das bei der Kombination von Feuchtigkeit und Elektrik, wie es bei Geschirrspülmaschine und Waschmaschine der Fall ist.

Die Fachmänner von Neumann Hausgeräte Service in Berlin übernehmen solche Reparaturen gern für Sie.

Mehr Infos, auch zum Themengebiet “Waschmaschinen Reparatur Friedrichshain, Kreuzberg”, bekommen Sie auf https://www.neumann-hausgeräte-service.de

Die Wachstumspartner Agentur Strohm und Brandt GbR ist eine innovative Online Marketing Agentur, die neue Wege geht, um ihren Kunden mehr Sichtbarkeit und mehr Online Reputation zu realisieren

Firmenkontakt

Strohm und Brandt GbR

Oliver Brandt

Schöllinger Feld 44

58300 Wetter

02335-8859036

info@wachstumspartner.com

http://www.wachstumspartner.com

Pressekontakt

Neumann Hausgeräte Service

Marco Neumann

Warschauer Straße 80

10243 Berlin

030 – 56592717

info@waschmaschine-reparieren-berlin.de

https://www.neumann-hausgeräte-service.de

Bildquelle: pixabay