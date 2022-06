Wasi Displays fertigt nachhaltiges Verkaufsdisplay für ecoPhil

Für die umweltfreundlichen Reinigungsmittel ecoPhil hat Wasi Displays ein nachhaltiges POS-Display gefertigt. Eine Anforderung war: Das leichte Display muss ein hohes Gewicht tragen.

Sauberkeit und ein reines Gewissen, darum geht es der Marke ecoPhil. Die Reinigungsprodukte sind ökozertifiziert und vegan. Auch bei ihren Verkaufs-Displays legten die Produktverantwortlichen daher Wert auf nachhaltige Materialien und hochwertige Veredelungsverfahren, wie den Druck. „Diesen Kundenwunsch konnten wir bei der Konstruktion und Fertigung des Displays selbstverständlich erfüllen“, sagt Johannes Wasikowski, Juniorchef und verantwortlich für die Produktentwicklung bei Wasi Displays. Wie das im einzelnen funktioniert hat, erfahren Sie hier …

Farbechter Druck auf MDF-Platten war größte Herausforderung:

Die größte Herausforderung, die Wasi Displays zu lösen hatte, war der farbechte Druck auf das Material MDF. „Die Mitteldichten Holzfaserplatten lassen sich nämlich nicht so einfach farbecht bedrucken“, erklärt Wasikowski. „Wir haben es natürlich trotzdem geschafft.“ Der Druck sei auf weißem Grund hinterlegt. Auf diese Weise könne man die Farbechtheit gewährleisten.

Flaschen kommen im Display optimal zur Geltung:

Das verwendete Material passt gut zum Markenauftritt und zum Image der Marke. „Es besteht fast aus reinem Holz mit natürlich gehaltenen Platten“, sagt Johannes Wasikowski. So füge sich das Display optimal in den Markenauftritt des Unternehmens ein. „Die Produkte, Flaschen des ökologischen Reinigungsmittels, finden ihren Platz im POS-Display und kommen mit ihren bunten Schriftzügen perfekt zur Geltung“, sagt der Juniorchef.

Leicht, stabil und belastbar: Dieses Verkaufsdisplay vereint viele Eigenschaften. – Insgesamt vereine das Verkaufsdisplay viele positive Eigenschaften, die zunächst im Gegensatz zu stehen scheinen. „Es ist leicht und stabil und gleichzeitig in der Lage, ein hohes Gewicht zu tragen.“ Das Team von Wasi Displays habe dies durch eine clevere Konstruktion und einen Unterzug unter der Blende erreicht.

Ein weiterer Clou, den sich die Konstrukteure ausgedacht haben: Das Stecksystem auf Rollen lässt sich werkzeuglos am Point of Sale montieren. Dies ist ein weiterer Vorteil für den Kunden. „Durch das Stecksystem und das insgesamt eher geringe Gewicht lassen sich die Verkaufsdisplays außerdem gut transportieren“, sagt Johannes Wasikowski. Dies reduziere die Transportkosten und schone gleichzeitig die Umwelt.

Weitere Informationen über die Produktkompetenz und die kreativen Lösungen von Wasi Displays gibt es auf der Internetweite www.wasi-displays.de und im Blog www.blog-wasi-displays.de

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

