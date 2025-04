Wasser mit Wirkung

Wie BRITA & Viva con Agua auf dem OMR mehr als nur Durst löschen

Auf dem OMR gibt es dieses Jahr Wasser. Viel Wasser – und das für alle kostenlos. Für Millionen Menschen weltweit ist sauberes Trinkwasser jedoch ein unerreichbarer Luxus. BRITA und Viva con Agua wollen das ändern – und nutzen die größte Digitalkonferenz Europas, um Aufmerksamkeit für ein globales Problem zu schaffen sowie das Event in Bezug auf die Wasserversorgung nachhaltiger zu machen.

Gemeinsam versorgen sie die Besucherinnen und Besucher des OMR mit Wasser – alle können sich ihr Wasser an den leitungsgebundenen Refill-Stationen von BRITA und Viva con Agua zapfen und ihre Pfandbecher spenden. Damit unterstützen sie zum Beispiel Brunnenbauprojekte in Regionen ohne sicheren Zugang zu Trinkwasser.

Denn: Wir wollen die Art und Weise, wie Menschen Wasser trinken, nachhaltig verändern – global gedacht, lokal gestartet.

Was wir anbieten:

Ein Interview mit den Masterclass-Speakern Stephan Liebler (BRITA) und Mario Klütsch (Viva con Agua) über

– die Kooperation BRITA / Viva con Agua

– die Vision von nachhaltigem Wasserkonsum

– und warum Purpose für BRITA und Viva con Agua nicht nur ein Buzzword ist

Meldet euch gern für ein Interview!

Kontakt: mnikui@kl-company.de

Weitere Informationen: https://www.brita.de/wasserspender/magazin/viva-con-agua

Über die BRITA Gruppe

Mit einem Gesamtumsatz von 691 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023 und 2.314 Mitarbeitenden Ende 2023 weltweit (davon 1.216 in Deutschland) ist die BRITA Gruppe eines der führenden Unternehmen in der Trinkwasseroptimierung. Ihre Traditionsmarke BRITA hält eine Spitzenposition im globalen Wasserfiltermarkt. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Taunusstein bei Wiesbaden ist durch 27 nationale und internationale Tochtergesellschaften bzw. Betriebsstätten sowie Beteiligungen, Vertriebs- und Industriepartner in 69 Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten. Es betreibt fünf Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, Italien und China.

Gegründet 1966, entwickelt, produziert und vertreibt der Erfinder des Tisch-Wasserfilters für den Haushalt heute ein breites Spektrum innovativer Lösungen für die Trinkwasseroptimierung, für den privaten (Tisch-Wasserfilter, leitungsgebundene Systeme, Sprudler sowie die BRITA Integrated Solutions für Elektroklein- und -großgeräte namhafter Hersteller) und den gewerblichen Gebrauch (Lösungen für Hotellerie, Gastronomie, Catering und Getränkeautomaten) sowie leitungsgebundene Wasserspender für Büros, Schulen, die Gastronomie und den hygienesensiblen Care-Bereich (Krankenhäuser, Pflegeheime). Seit 2016 setzt sich BRITA gemeinsam mit Whale und Dolphin Conservation (WDC) für den Schutz der Ozeane vor Plastikmüll und damit den Schutz von Walen und Delfinen ein.

Firmenkontakt

BRITA SE

Kirsten Junker

Heinz-Hankammer-Str. 1

65232 Taunusstein

06182 746 5639



http://brita.de/wasserspender

Pressekontakt

kl-company AG

Manuela Nikui

Stievestr. 9

80638 München

08917111186



http://kl-company.de

