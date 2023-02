Wasserbeschädigte Popcorn-Decke

Reperatur

Popcorn-Deckenreparatur

Diese Reparatur wird zwar als kosmetisch angesehen, aber bevor Sie Ihre Deckenstruktur abkratzen, um sie zu reparieren, sollten Sie Folgendes überprüfen:

– Die Ursache des Deckenschadens wurde behoben und beseitigt

– Der beschädigte oder verschmutzte Bereich ist vollständig getrocknet.

– Der Wasserschaden beschränkt sich auf den Popcornanteil Ihrer Decke

– Sie haben genügend (passende) Farbe, um die reparierte Stelle zu streichen und das Projekt abzuschließen.

Wenn die Rigipsplatte durchhängt, kaputt ist oder sich verschlechtert hat, kann es für eine ordnungsgemäße Reparatur erforderlich sein, die Rigipsplatte in dem betroffenen Bereich herauszuschneiden und zu ersetzen.

Bei kleinen fleckigen Bereichen ohne physische Schäden können Sie Folgendes versuchen:

– Lassen Sie die Stelle vollständig trocknen

– Verwenden Sie eine Sprühflasche, um Chlorbleiche auf die verschmutzte Stelle aufzutragen.

– Lassen Sie die Stelle wieder vollständig trocknen (wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Fleck heller wird).

– Beschleunigen Sie den Trocknungsprozess, indem Sie überschüssige Flüssigkeit (Bleichlösung) in die betroffene Stelle eindringen lassen und einen Ventilator auf die behandelte Stelle richten.

Bautrockner mieten

Wenn die Ursache für den Fleck Rost oder Oxidation von Metallteilen wie Befestigungselementen und Nägeln ist, müssen Sie die Stelle reparieren und die beschädigten Teile ersetzen.

Decken Sie alles ab, schützen Sie es oder entfernen Sie alles, was sich unter oder in dem Bereich befindet, den Sie besprühen wollen.

Reparatur einer Popcorn-Decke

Überprüfen Sie wie bisher, ob die folgenden Punkte bestätigt worden sind:

– Die Ursache des Deckenschadens wurde behoben, behoben oder beseitigt.

– Der beschädigte oder verschmutzte Bereich ist vollständig getrocknet.

– Der Wasserschaden ist auf die Popcornkomponente Ihrer Decke beschränkt

– Sie haben genügend (passende) Farbe und Ausbesserungsmaterial, um das Projekt abzudecken und abzuschließen.

Halten Sie die folgenden Werkzeuge bereit, die Sie für dieses Projekt benötigen:

– Pinsel

– Spachtel

– Schutzbrille

– Trittleiter

– Staubmaske

– Sprühflasche (mit warmem Wasser)

Hier sind die Materialien, die Sie für dieses Projekt benötigen:

– Plastikfolie

– Abdecktuch

– Pappe

– 2 oder 3 Dosen Textur/Popcorn (Spray)

– Fleckenblock-Grundierung (Spray)

Wenn Ihre Deckentextur vor 1980 installiert/aufgetragen wurde, kann sie Asbest enthalten. Dieses Mineral kann zu einem Gesundheitsrisiko werden, wenn es sich in der Luft befindet. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Gesundheitsamt, um sich über sichere Verfahren zur Entfernung und Entsorgung zu informieren.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch diese Reparatur führt:

– Sperren Sie Ihren Arbeitsbereich ab, indem Sie eine Plane über Möbel und wertvolle Gegenstände auf den Boden legen und Plastikplanen von der Decke bis zum Boden aufhängen (mit Heftklammern oder Reißzwecken). Jeder Schritt dieser Reparatur kann sehr schmutzig werden, seien Sie darauf vorbereitet.

– Benutzen Sie die Sprühflasche (mit warmem Wasser), um den zu entfernenden strukturierten Bereich zu befeuchten, und lassen Sie ihn etwa 5 Minuten einwirken.

– Halten Sie Ihre Pappe direkt unter die beschädigte Stelle und verwenden Sie den Spachtel, um lose, fleckige oder abblätternde Texturen von der Decke zu kratzen (beachten Sie, dass sich dadurch Ihr Arbeitsbereich vergrößern kann)

– Tragen Sie eine Staubmaske und eine Schutzbrille, die Sie vor herabfallendem Schutt/Staub schützt.

– Die meisten Sprühfarben und/oder Grundierungen lassen sich nicht gut in den Winkeln aufsprühen, die für einen gleichmäßigen Auftrag erforderlich sind, und können schmutzig werden. Einige Produkte für die Deckenreparatur sind jedoch so konzipiert, dass sie auch über Kopf funktionieren.

– Sprühen Sie die Grundierung auf

– Üben Sie, einen kleinen Teil der Deckentextur auf den Karton zu sprühen (die Textur verlässt die Dose blitzschnell, ebenso wie das Treibmittel). Sie haben nur wenige Sekunden Zeit, um eine gleichmäßige, professionell aussehende Deckung zu erzielen.

– Sprühen Sie die neue Textur auf Ihre vorbereitete Decke.

– Diese Texturreparatur ist so konzipiert, dass sie mit der Farbe der weißen Deckentextur übereinstimmt. Um eine exakte Übereinstimmung zu erzielen, müssen Sie jedoch möglicherweise die richtige Farbe kaufen, um den reparierten Bereich abzudecken, oder die Decke einfach neu streichen, um das Flickwerk zu verbergen.

Wasserschaden Hilfe Rhein-Neckar

Wenn Sie Ihre Popcorndecke umgehend reparieren, können Sie unansehnliche Flecken vermeiden, die Ihre Wohnung alt und baufällig erscheinen lassen.

Wenn Sie die Reparatur Ihrer Popcorndecke hinauszögern, können sich die Schäden verschlimmern, die Flecken bleiben bestehen oder es werden teurere und umfangreichere Reparaturen erforderlich.

