Wie man damit umgeht

Ihr Keller ist wahrscheinlich der anfälligste Bereich für Wasserschäden. Laut einer Studie der Versicherungsbranche treten in fast allen Häusern mit einem Keller irgendwann Wasserschäden auf. Und der häufigste Grund dafür sind überlaufende Dachrinnen, die durch starken Regen verursacht werden.

Unerwünschtes Wasser, das in den Keller eindringt, kann eine Menge Schaden in Ihrem Haus anrichten. Wasser kann Schimmelbildung begünstigen, Ihre Wände und Böden ruinieren und Ihr Hab und Gut beschädigen. Wasserschäden können je nach Ursache richtig behandelt werden.

ÜBERLAUFENDE DACHRINNE

Ihre Dachrinnen können durch angesammelte Blätter, Zweige und andere Abfälle verstopft werden. Wenn dies geschieht, kann das Wasser bei starkem Regen nicht mehr richtig abfließen. Überlaufendes Wasser kann durch das Fundament oder durch Risse in den Wänden in den Keller gelangen. Eine routinemäßige Wartung Ihres Dachsystems ist notwendig, um Probleme mit überlaufenden Dachrinnen zu vermeiden, insbesondere wenn schlechtes Wetter oder ein Taifun bevorsteht.

UNDICHTE ODER GEPLATZTE ROHRE

Gebrochene oder geborstene Wasserleitungen sind eine weitere häufige Ursache für Wasserschäden im Keller. Sobald Sie die Überschwemmungen gestoppt haben, sollten Sie die Ursache des Problems ausfindig machen und es beheben. Noch besser ist es, einen professionellen Klempner mit der Behebung des Problems zu beauftragen.

ABWASSERRÜCKSTAU

Ein Abwasserrückstau kann auftreten, wenn der Abwasserkanal verstopft ist und das Wasser nicht mehr durchfließen kann. Anstatt durchzulaufen, kann es zu einem Wasserrückstau kommen. Das Abwasser kann in Richtung Ihres Hauses fließen und in Ihren Keller eindringen und diesen überfluten. Es ist wichtig, einen fachkundigen Klempner zu rufen, um das Abwassersystem zu reparieren und zu reinigen.

ÜBERMÄSSIGES GRUNDWASSER

Normalerweise sind unsere Häuser mit einem Abwassersystem ausgestattet, das Überschwemmungen durch Grundwasser verhindert. Es gibt jedoch Zeiten, z. B. während der Regenzeit, in denen der Grundwasserspiegel höher ansteigt, als das Abwassersystem tragen kann. In diesem Fall läuft das Wasser über und kann durch die Risse im Fundament in Ihren Keller eindringen. Der Einbau eines Vorhangs kann dieses Problem lösen.

WAS IST BEI EINEM WASSERSCHADEN IM KELLER ZU TUN?

Wenn Ihr Keller überflutet ist, müssen Sie als Erstes den Strom abschalten und alle elektrischen Geräte ausstecken. Retten Sie dann so viele Gegenstände, wie Sie können – vorrangig wichtige Dokumente, Wertgegenstände und elektronische Geräte. Werfen Sie dann alles weg, was Sie nicht mehr gebrauchen können.

Professionelle Hilfe bei Wasserschaden

Sobald Sie alles nach draußen gebracht haben, lassen Sie den Raum so schnell wie möglich trocknen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wasser aus dem Keller zu entfernen: Sie können den Raum auf herkömmliche Weise mit Eimern und Handtüchern trocknen, oder Sie entscheiden sich für eine Tauchpumpe oder einen Nass-Trockensauger. Die vollständige Trocknung Ihres Kellers kann selbst mit dem Einsatz von handelsüblichen Luftentfeuchtern lange dauern. Aber je schneller Sie das Wasser entfernen, desto besser und desto geringer ist die Gefahr der Schimmelbildung.

Um das Wasser schneller aus Ihrem Keller zu entfernen, können Sie sich an ein professionelles Unternehmen für Wasserschadensanierung wenden. Sie haben mehr Erfahrung im Umgang mit Wasserschäden, so dass sie den Wasserschaden in Ihrem Keller effizienter beheben können. Abgesehen davon können sie auch direkt mit Ihrer Versicherung zusammenarbeiten, was die Arbeit sehr erleichtert.

