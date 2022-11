Wasserschäden im Keller

Was man wissen sollte

Verhindern Sie einen durch Wasser beschädigten Keller und mögliche daraus resultierende Schimmel-, Gesundheits- oder Strukturprobleme. Wenn Sie wissen, woran Sie erkennen können, dass Ihr Keller oder Ihr Fundament durch Wasser beschädigt wurde, können Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beheben.

Wasserschäden in Ihrem Untergeschoss

Der erste Schritt zur Behebung eines Wasserschadens besteht darin, die Anzeichen für einen solchen Schaden zu erkennen. Beachten Sie die folgenden Punkte:

– Wasserprobleme im Keller können sich durch nasse Trockenbauwände und Teppiche bemerkbar machen

– Leckagen aus defekten/gebrochenen Rohren oder Fehlfunktionen von Haushaltsgeräten

– Eindringen von Wasser von außen oder Sickerwasser

– Kondenswasser

Dies sind sehr häufige Ursachen für nasse Trockenbauwände und Teppiche in einem Keller. Einige der offensichtlichsten Anzeichen für Wasserschäden an Trockenbauwänden und Teppichen im Keller sind:

– Gelblich-braune Flecken

– Schimmelflecken

– Feuchte

– Starker muffiger (schimmeliger) Geruch

Wasserschaden Hilfe

Schimmelpilzbedingte Gesundheitsprobleme

Allergische Reaktionen auf Schimmel können sofort oder verzögert auftreten. Schimmelpilze können auch Asthmaanfälle bei Asthmatikern auslösen, die allergisch darauf reagieren. Die Exposition gegenüber Schimmelpilzen kann sowohl bei Schimmelpilzallergikern als auch bei Nichtallergikern zu Reizungen von Augen, Haut, Nase, Rachen und Lunge führen. Einige häufige Symptome einer Schimmelpilzallergie sind:

– Tränende oder juckende Augen

– Juckende, laufende oder verstopfte Nase

– Juckende Kehle oder Husten

– Postnasaler Tropf

– Trockene, schuppige Haut

Schimmelpilzbedingte Asthma-Reaktionen können sein:

– Keuchen

– Engegefühl in der Brust

– Kurzatmigkeit

– Schwierige Atmung

– Husten

Wasserschäden – strukturelle Schäden

Optisch können sich strukturelle Schäden als geringfügige Probleme darstellen. Eine schwer zu öffnende Tür oder ein schwer zu öffnendes Fenster scheint kein großes Problem zu sein, könnte aber auf einen tiefer liegenden Schaden hindeuten, der problematischer ist. Versteckte Schäden können irreversible, langfristige Probleme in einem Haus verursachen und Ihre Gesundheit und Sicherheit gefährden. Hier sind einige weitere Anzeichen für strukturelle Schäden, auf die Sie achten sollten:

– Nasse Stromkreise oder Steckdosen

– Rost, der sich in Rissen bildet oder aus ihnen heraussickert

– Risse im Fundament

– Risse in Holzkonstruktionen

– Schwer zu öffnende Türen und Fenster

– Beschädigte oder korrodierte Drähte, Rohre und Gasleitungen

– Nasse Isolierung

Strukturelle Schäden an Ihrem Haus können aus vielen Gründen auftreten, sind aber häufiger auf Wasserschäden zurückzuführen. Ihr Haus oder jedes andere Gebäude kann schwere strukturelle Schäden aufweisen, wenn das Fundament oder eine der tragenden Wände beschädigt wurde.

Türen und Fenster, die sich nicht wie vorgesehen öffnen oder schließen lassen, sind ein deutliches Anzeichen für gefährliche strukturelle Schäden. Ein verschobener Türrahmen kann eine erhebliche Verschiebung der Gesamtstruktur widerspiegeln.

Wasserschaden – Wert des Hauses

Wasserschäden vermindern den Wert Ihres Hauses erheblich. Letztendlich kann der Betrag, um den der Wasserschaden den Wert mindert, wie folgt reduziert werden:

1. Erkennen von Wasserschäden

2. Beauftragung eines Wassersanierungsunternehmens

3. Zügige und gründliche Beseitigung des Wasserschadens

Hier sind einige Arten von Wasserschäden, die sich negativ auf den Preis Ihres Hauses auswirken können:

– Verzogene Decken und Wände

– Durch Wasser beschädigte Teppiche und Bodenbeläge

– Verzogene Wände

– Eingesunkenes oder rissiges Fundament

– Schimmel

Schimmelbildung kann in Häusern mit Wasserschäden überhand nehmen und zu gesundheitlichen, strukturellen und kosmetischen Problemen führen. Hausbesitzern, die Schimmel in ihrem Haus entdecken, wird dringend empfohlen, einen professionellen und erfahrenen Schimmelinspektor und ein Schimmelsanierungsunternehmen zu beauftragen.

Wasserschaden – Strukturelle Reparatur

Strukturelle Schäden am Haus sollten so schnell wie möglich behoben werden, um weitere Schäden oder schwerwiegendere Probleme zu vermeiden. Unabhängig davon, ob der Schaden durch ein Wasserleck, eine Gerätefehlfunktion, Unwetter oder eine Überschwemmung verursacht wurde, sollten Sie ein professionelles Wasserentfernungsunternehmen beauftragen, um den Schaden vollständig zu beurteilen und dann zu beheben.

Vielleicht glauben Sie, dass der Schaden an Ihrem Haus nur geringfügig ist und dass Sie ihn selbst beheben können. Fachleute für die Beseitigung von Wasserschäden sind jedoch darin geschult, auch die kleinsten Problembereiche zu erkennen, die Sie vielleicht nicht bemerken.

Risiken von Wasserschäden

Das Ignorieren von Wasserschäden wirkt sich nicht nur negativ auf den Wert Ihrer Immobilie aus, sondern kann auch zu anderen schwerwiegenden Problemen für Hausbesitzer führen, wie z. B:

– Gesundheitsprobleme – Schimmelpilzbefall in einer Wohnung, der durch Wasserschäden verursacht wurde, kann zu gesundheitlichen Problemen für alle Bewohner führen. Schwarzer Schimmel wird beispielsweise mit Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht, darunter eine verstopfte Nase, Keuchen, Husten, rote und juckende Augen und sogar ein Hautausschlag. Die Beseitigung von Schimmelpilzen in Ihrer Wohnung kann helfen, solche Gesundheitsprobleme zu lösen.

– Elektrische Probleme – Wasserschäden können schwere Schäden an elektrischen Anlagen sowie an Geräten und Vorrichtungen im ganzen Haus verursachen. Wenn sie ignoriert werden, kann die beschädigte Verkabelung Lichtbögen erzeugen, Kurzschlüsse verursachen oder gefährliche Stromstöße auslösen.

– Teurere Reparaturen im Laufe der Zeit – Unbehandelte oder ignorierte Wasserschäden werden mit der Zeit immer schlimmer und störender. Hausbesitzer, die Wasserschäden ignorieren, müssen am Ende deutlich mehr für deren Beseitigung und Reparatur bezahlen.

Bautrockner mieten

Wenn Sie erkennen, dass Ihr Keller ein Wasserschadenproblem hat, können Sie Maßnahmen ergreifen, um den Schaden zu beheben und die Gesundheit Ihrer Familie und den Wert Ihres Hauses zu erhalten.

Das Ignorieren eines Wasserschadens im Keller kann zu akuten Atemwegserkrankungen und anderen schweren Krankheiten führen und gleichzeitig strukturelle und fundamentale Probleme für Ihr Haus verursachen.

Wasserschaden, Bautrockener, Baumaschinen Vermietung im Raum Rhein-Neckar-Kreis, Heidelberg, Leimen, Sandhausen, Hockenheim, Eppelheim, Plankstadt, Oftersheim, Schwetzingen, Ketsch, Brühl, Schifferstadt, Walldorf, Nußloch, Mannheim, Ludwigshafen, Ladenburg, St.Leon, Bruchsal, Karlsruhe, Weinheim, Viernheim, Heddesheim, Wiesloch, Speyer, Altlussheim, Neulussheim, Neckargemünd, Mosbach, Worms, Frankenthal, Lampertheim, Heppenheim, Lorsch, Kronau, Neustadt, Dossenheim, Malsch, Rauenberg, Östringen, Mühlhausen, Dielheim, Waghäusel, Altlußheim, Meckesheim, Angelbachtal, Mühlhausen, Bammental, Neckarbischofsheim, Brühl, Neckargemünd, Dielheim, Neidenstein, Dossenheim, Neulußheim, Eberbach, Nußloch, Edingen-Neckarhausen, Oftersheim, Epfenbach, Plankstadt ,Eppelheim, Rauenberg ,Eschelbronn,Reichartshausen,Gaiberg,Reilingen,Heddesbach, Sandhausen ,Heddesheim ,Schönau ,Heiligkreuzsteinach ,Schönbrunn ,Helmstadt-Bargen ,Schriesheim ,Hemsbach ,Schwetzingen ,Hirschberg, Sinsheim ,Hockenheim ,Spechbach, Ilvesheim ,St. Leon-Rot ,Ketsch, Waibstadt, Ladenburg,Walldorf,Laudenbach,Weinheim,Leimen,Wiesenbach, Lobbach,Wiesloch ,Malsch ,Wilhelmsfeld ,Mauer ,Zuzenhausen sind wir in Kürze vor Ort.

Kontakt

xtra immobilien management gmbh

T Klingler

Hauptstrasse 129

69207 Sandhausen

0622452135

info@wasserschaden-rhein-neckar.com

https://www.wasserschaden-rhein-neckar.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.