way2fly.at – Der Traum vom Fliegen ist zum Greifen nah!

way2fly gmbh – Pilotenausbildung in Zell am See

Egal, ob man eine Pilotenausbildung, Flugschule oder Flugausbildung sucht – bei ( way2fly.at) in Zell am See wird man fündig. Während der Privatpilotenausbildung verbringt man bereits sehr viele Stunden im Flugzeug. Die Abläufe für den Start, Reiseflug und Landeanflug wird man dabei im Laufe der Zeit immer mehr automatisieren. Wenn man dann schon etwas Erfahrung gesammelt hat, kann man selbst entscheiden, ob man das Erlernte bei einem Flug nach Laibach oder doch lieber einem ausgedehnten Flugtrip nach Triest anwenden möchte.

Kontakt

way2fly gmbh

Christoph Mayr

Josef-Grani-Straße 15/19

5700 Zell am See

+43 6542 55725

office@way2fly.at

http://www.way2fly.at

