WE Mobility Academy GmbH bringt Unternehmen auf Hochspannungskurs

Zukunftssichere Qualifikationen für die Elektromobilität

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Die Qualifizierung von Mitarbeitern für den sicheren Umgang mit Hochvoltsystemen ist von entscheidender Bedeutung, um Haftungsrisiken zu minimieren und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Jonathan Wenk, Ingenieur und Gründer der WE Mobility Academy GmbH, unterstützt Unternehmen bei der Bewältigung der anstehenden Veränderungen.

„Elektromobilität ist eine spannende Entwicklung, die jedoch auch neue Herausforderungen mit sich bringt, mit denen viele Unternehmen sich noch nicht ausreichend auseinandergesetzt haben“, erklärt Jonathan Wenk. „Hier besteht noch einiges an Aufklärungsbedarf.“ Die von ihm gegründete WE Mobility Academy GmbH bietet ein modulares Schulungskonzept für den sicheren Umgang mit Hochvoltsystemen. Das Angebotsspektrum umfasst Basis-Sensibilisierungen für die Nutzer von elektrischen Firmenwagen bis hin zu spezialisierten Mitarbeiterqualifizierungen für die Transformation von Fachkräften zu Hochvolt-Experten. Das Ziel besteht darin, Unternehmen optimal auf die Anforderungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Information 209-093) vorzubereiten.

Sicherheit der Beschäftigten und Haftungsfragen im Fokus

Im Gespräch mit Business Leaders betont Wenk die Wichtigkeit der Kenntnis und Umsetzung der Vorgaben der DGUV Information 209-093. Er weist darauf hin, dass Unternehmen bei Unfällen durch unsachgemäßen Umgang mit Hochvoltsystemen vollumfänglich haften. Im Extremfall kann diese Haftung auf die Geschäftsführung persönlich übergehen. Neben der Gewährleistung der Sicherheit für die Mitarbeiter sind auch organisatorische und technische Maßnahmen von zentraler Bedeutung. Dazu zählen spezielle Arbeitsplatzanforderungen, Dokumentationspflichten sowie die Qualifikation des Personals. „Führungskräfte müssen die Risiken verstehen, um Fehler zu vermeiden und die Verantwortung sicher delegieren zu können“, so Jonathan Wenk.

Hier geht es zum vollständigen Interview: „Jonathan Wenk: Wir machen Unternehmen fit für die Elektromobilität“

Erfolgreiche Partnerschaften und Weiterentwicklung

Seit der Gründung der WE Mobility Academy 2021 hat das Unternehmen bereits über 100 Firmen beraten und mehr als 4.500 Teilnehmer geschult. Besonders Studierende der Formula Student profitieren von Wenk’s Expertise: „Wir bieten ihnen kostenlose Basisschulungen an, weil sie oft ohne ausreichendes Sicherheitstraining an Hochvolttechnik arbeiten.“

Die nächsten Schritte sind klar: Mit einem erweiterten Schulungsportal und neuen Online-Videokursen will Wenk sein Angebot noch flexibler gestalten und mehr Unternehmen erreichen. Gleichzeitig sollen Führungskräfte verstärkt über die Dringlichkeit des Themas informiert werden. Jonathan Wenk: „Unser Anspruch ist, Unternehmen sicher durch die Elektromobilität zu führen und ihre Mitarbeiter optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.“

Mehr Informationen zu Jonathan Wenk und die WE Mobility Academy GmbH gibt es in einem Beitrag auf SQAUREVEST: „WE Mobility Academy – Praxisnahe Hochvoltschulung von Experten“

Die 2021 gegründete WE Mobility Academy GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Schulungen und Qualifizierungen im Bereich der Elektromobilität spezialisiert hat. Sie konzentriert sich auf zertifizierte Hochvoltschulungen für Ingenieure, Hersteller und andere Fachkräfte, die mit Elektrofahrzeugen arbeiten.

