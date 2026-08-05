„We Salute You“ zündet Hardrock-Feuerwerk in Zeulenroda

Thunderstruck am Talsperrenufer

ZEULENRODA-TRIEBES: Ein lauer Sommerabend, das glitzernde Wasser der Talsperre und der unverkennbare Sound von glühenden Amp-Röhren: Am Samstagabend wurde die Seestern-Bühne Zeulenroda zum Schauplatz einer beeindruckenden Rock-Messe.

Rund 600 ekstatische Fans feierten die Formation „We Salute You“, die eindrucksvoll unter Beweis stellte, warum sie als weltspitze unter den AC/DC-Tribute-Acts gilt.Vom ersten Riff an herrschte auf dem Areal am Talsperrenufer absolute Hochspannung. Statt einer gewöhnlichen Coverband stand hier eine Hochleistungs-Rock-Maschine auf der Bühne, die das musikalische Erbe der australischen Legenden mit enormer Präzision, handwerklicher Perfektion und unbändiger Energie zum Leben erweckte. Zwei Ausnahmetalente an den Instrumenten und Stimmbändern.

Zwei Stunden lang feuerte die Band einen Klassiker nach dem anderen ins Publikum. Das musikalische Programm war ein perfekt zusammengestellter Querschnitt durch die Bandgeschichte:

Die Welthits: Megahits wie Thunderstruck, Hells Bells, Back in Black und Highway to Hell verwandelten die Ränge der Seestern-Bühne in ein einziges Meer aus mitgehenden Händen und leuchtenden Teufelshörnern. Die Grooves & Blues-Perlen: Mit Titeln wie Touch Too Much, Sin City, Whole Lotta Rosie und dem tiefgehenden Blues-Stück Ride On bewies die Band ein hervorragendes Gespür für Dynamik, Dramaturgie und echten Rock ’n’ Roll-Spirit. Unvergessliche Kulisse am Zeulenrodaer MeerNach diesem schweißtreibenden Konzert-Marathon entließ die Band eine völlig verausgabte, aber durchweg glückliche Fanmenge in die laue Sommernacht. Die Seestern-Bühne Zeulenroda hat an diesem Abend vor imposanter Naturkulisse beben lassen und eindrucksvoll bewiesen: Der Rock ’n’ Roll stirbt niemals.

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