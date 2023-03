Webdesign und Internetprogrammierung für das TFZ Bergstraße

Die formativ.net Internetagentur realisiert den neuen Internetauftritt des Therapie- und Fortbildungszentrums Bergstraße, inklusive komplexer Terminverwaltung und kontinuierlicher Wartung.

Karlsruhe / Heppenheim, 28. März 2023 – Für das Therapie- und Fortbildungszentrum Bergstraße erstellten die Webentwickler der formativ.net Internetagentur einen neuen Internetauftritt. Dieser löst die in die Jahre gekommene alte Homepage ab und präsentiert das vielfältige Therapie- und Fortbildungsangebot nun auf moderne Weise. Durch die Integration einer komplexen Terminverwaltung sowie optimierte Bearbeitungsmöglichkeiten vereinfacht sie gleichzeitig den Zugang zu Informationen sowie die Pflege der Website.

Da im TFZ bereits Kenntnisse im Umgang mit Joomla vorhanden sind, wurde für die Umsetzung der neuen Website ebenfalls dieses CMS in Kombination mit dem Content Builder YOOtheme gewählt.

Der eigentlichen Umsetzung voraus ging ein Workshop zur Ermittlung aller Anforderungen rund um den Relaunch mit den Schwerpunkten Design, Content, Aufbau und Struktur der neuen Website. Hieraus entstanden ein Konzept und Pflichtenheft für die Umsetzung von Layout und Programmierung.

Anschließend entwickelten die Webdesigner von formativ.net das optische Erscheingungsbild der neuen Internetseite und kümmerten sich um die fachgerechte Erstellung der Hompepage. Auch das erstmalige Einpflegen der Inhalte wurde übernommen. In einer Joomla-Schulung bekamen die Mitarbeiter des TFZ dann das notwendige Know-how für die Content-Pflege mit dem CMS.

Neben der Gestaltung eines modernen, nutzerfreundlichen Webdesigns war bei diesem Internetprojekt funktional vor allem die Integration einer komplexen Terminverwaltung gefragt. Diese wurde von den Programmierern mittels Custom Fields in Joomla realisiert. Auf den Einsatz von Drittsoftware konnte so weitgehend verzichtet werden. Für die Anmeldung zu Veranstaltungen kommt die Joomla-Erweiterung RSforms zum Einsatz.

Im Rahmen eines Wartungsvertrages betreut die formativ.net Internetagentur die Website des TFZ auch langfristig hinsichtlich Updates, Backup-Management sowie technischer und funktionaler Weiterentwicklungen.

Über das Therapie- und Fortbildungszentrum Bergstraße

Das TFZ mit Sitz in Heppenheim vereint therapeutische Praxis und Fortbildung im Rhein-Neckar-Raum unter einem Dach.

Das Therapiezentrum Bergstraße ist eine Praxis für Physiotherapie und medizinische Trainingstherapie (MTT) unter der Leitung von Maike Goebel und Axel Montanus. Auf einer Gesamtfläche von 550 qm im Erdgeschoss des Hauses stehen insgesamt 18 Einzelbehandlungsräume für die Physiotherapie sowie ein ca. 250 qm großer Bereich für die medizinische Trainingstherapie mit anerkannten Geräten für Rehabilitation und Prävention zur Verfügung.

Das Fortbildungszentrum Bergstraße bietet Weiterbildungen für Physiotherapeut/innen und Mitglieder anderer medizinischer Fachberufe im Bereich Heilmittel und Humanmedizin an. Neben anerkannten Zertifikatsfortbildungen im Bobath-Konzept, für KG-Gerät und Manuelle Therapie gibt es verschiedene Themenkurse zur Vertiefung und Erweiterung unterschiedlicher Behandlungskompetenzen.

Weitere Informationen zum Unternehmen:

https://www.tfz.de/

Über die formativ.net Internetagentur

Die Digitalagentur formativ.net wurde im Jahr 2000 gegründet. Mit Büros in Karlsruhe und Frankfurt am Main und stellt sie ihren Kunden aus Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung ein umfangreiches Leistungsportfolio für Internetprojekte und digitale Kommunikation zur Verfügung.

Seit inzwischen mehr als 20 Jahren finden Kunden in ihr einen erfahrenen Partner für Webentwicklung, Webdesign, Programmierung und Hosting sowie Onlinemarketing / SEO. Ein Schwerpunkt der Agentur liegt in der Entwicklung von anspruchsvollen Internetseiten, Web-Anwendungen und Apps. Besondere Expertise besitzen die Webdesigner und Programmierer von formativ.net in der Umsetzung, Weiterentwicklung und Pflege von Online-Projekten mit den Content Management Systemen Joomla! und WordPress.

Leistungsübersicht formativ.net Internetagentur:

https://www.formativ.net/internetagentur/

