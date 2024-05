Webdesign und Webentwicklung mit Joomla – Informationen und Grundlagen

formativ.net, spezialisierte Agentur für Webentwicklung mit Joomla, zu den Vorteilen des Joomla CMS für die Erstellung von Websites und digitalen Anwendungen

Karlsruhe/Frankfurt, 10. Mai 2024 – Joomla! bietet eine flexible Plattform, die sich ideal für Digitalprojekte und Websites von Unternehmen verschiedenster Größen eignet. Als eines der weltweit führenden Open-Source-CMS, bietet es umfangreiche Möglichkeiten für die Erstellung von Online-Projekten und verbindet diese mit hoher Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit sowie Optimierungsmöglichkeiten für Geschwindigkeit und SEO.

Durch diese Eigenschaften eignet sich Joomla besonders für:

Unternehmenswebsites: Es bietet robuste Lösungen für Unternehmenswebsites, die sowohl interne als auch externe Kommunikationsbedürfnisse unterstützen.

Bildungswebsites: Es ist ideal für die Erstellung von Bildungsplattformen, mit Unterstützung für Kursmanagement und E-Learning-Werkzeugen.

Websites und Softwareanwendungen mit individuellen interaktiven Funktionen generell: Aufgrund des Joomla-Frameworks sind wesentliche Funktionen für die Bereitstellung von Webanwendungen bereits vorhanden. Durch die offene System-Architektur lassen sich Erweiterungen und externe Applikationen relativ einfach erstellen und anbinden. Das spart Entwicklungszeit und Kosten.

Als Open-Source-Lösung bietet Joomla nicht nur eine kostengünstige Alternative zu anderen CMS. Es hat auch den Vorteil einer starken globalen Community, die kontinuierliche Updates und Sicherheitsverbesserungen gewährleistet.

formativ.net als Joomla-Agentur

Als eine der führenden Joomla-Agenturen im deutschsprachigen Raum unterstützt formativ.net Unternehmen und Institutionen bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. „Mit unserer Expertise in Joomla können wir flexibel auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und hochwertige Websites sowie Webanwendungen auf dessen Basis erstellen, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind“, erklärt Sebastian Mohila, Mitgründer und Geschäftsführer bei formativ.net.

Weitere Informationen

Einen ausführlicheren Einblick bietet ein Fachartikel auf der Website der formativ.net Internetagentur. Hier werden die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Joomla umfangreicher vorgestellt. Gleichzeitig erklärt der Beitrag wichtige Grundlagen und Fachbegriffe:

https://www.formativ.net/blog/joomla-cms-grundlegende-informationen/

Über formativ.net, Agentur für Software und Webentwicklung

Die Digitalagentur formativ.net wurde im Jahr 2000 gegründet. Mit Büros in Karlsruhe und Frankfurt am Main und stellt sie ihren Kunden aus Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung ein umfangreiches Leistungsportfolio für Internetprojekte und Digitalisierung zur Verfügung.

Seit fast 25 Jahren finden diese in formativ.net einen erfahrenen Partner für individuelle Webentwicklung, App-Programmierung, Webdesign und Hosting. Ein Schwerpunkt der Agentur liegt in der Entwicklung von anspruchsvollen Internetseiten, Webanwendungen und Apps.

Besondere Expertise besitzen die Webdesigner und Programmierer von formativ.net in der Umsetzung, Weiterentwicklung und Pflege von Online-Projekten mit den Content Management Systemen Joomla und WordPress. Die Agentur ist in der Joomla-Community aktiv. Sie veranstaltet unter anderem die Treffen der Joomla User Group Karlsruhe und unterstützte in den vergangenen Jahren als Sponsor den jährlich stattfindenden JoomlaDay™ Deutschland, Österreich & Schweiz. Die Inhaber der Agentur sind zudem Gründungsmitglieder der Joomla Group Frankfurt/Rhein-Main.

Rechtlicher Hinweis: formativ.net is not affiliated with or endorsed by the Joomla! Project or Open Source Matters. The Joomla! name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters, the trademark holder in the United States and other countries.

