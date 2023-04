webfellows startet eine neue KI-Plattform „AI Fellows“

Innovation von webfellows

Würzburg 28.04.2023

Mit der zunehmenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen, haben wir beschlossen, unsere Expertise im Bereich Webentwicklung zu nutzen, um Features zu entwickeln, die auf KI-Technologien basieren.

AI Fellows ist eine Plattform, die es Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen ermöglicht, KI-gestützte Texte und Quellcode zu generieren und zu implementieren. Außerdem bietet es ein benutzerfreundliches Interface und eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Anwender schnell und einfach Texte für jeglichen Verwendungszweck erstellen können.

Egal ob Blogartikel, Produktbeschreibung oder Gliederung, bei einer Auswahl von über 40 Texttypen (Vorlagen) gibt es eine Menge an Möglichkeiten. Bei allen zu erstellenden Texten können aus den über 30 Sprachen gewählt werden. Ebenso kann die Länge des Textes und die Tonalität eingestellt werden, und dass ohne das man über umfangreiches Fachwissen im Bereich künstlicher Intelligenz verfügen muss.

Wenn ein Text erstellt wurde, kann dieser entweder als PDF, Text oder als Word Datei einfach heruntergeladen oder auf AI Fellows gespeichert werden. Die gespeicherten Texte und Quellcodes lassen sich bequem in Arbeitsmappen organisieren. So kann man jederzeit wieder auf die Texte zugreifen, sie ändern oder weiterleiten.

Wer nicht die vordefinierten Texttypen nutzen möchte, und seine Eingaben an die KI individuell gestalten möchte, dem steht bei AI Fellows der ChatFlow zur Verfügung. ChatFlow funktioniert ähnlich wie ChatGPT mit der Möglichkeit auch hier die Ergebnisse zu Exportieren und in Arbeitsmappen zu speichern.

Bei den Tarifen ist für jeden etwas dabei, dank Prepay kann man einmalig zahlen und bei einer Auswahl von 5.000, 15.000 oder 50.000 Wörtern genug schreiben, um eine ganze Seiten Text zu erhalten. Des Weiteren kann man wählen zwischen den 3 Tarif-Optionen: Starter, Basic und Professional. Beim Starter Paket steht eine Anzahl von 20.000 zu generierenden Wörtern und 12 Tonalitäten zur Verfügung. Bei dem Basic Paket besitzt man die fünffache Anzahl an Wörtern und beim Professional Paket bis zu 500.000 Wörter. Mit den Jährlichen Tarifen kann man bis zu 160 € sparen und noch mehr aus den Texten rausholen. Dank des kostenlosen Tarifes kann man mit 2.000 Wörtern pro Monat zunächst alles ausprobieren.

Für Unterstützung schauen Sie gerne auf unserem Blog vorbei hier finden Besucher Hilfreiche Tipps und Informationen zu den neusten Themen rund um Texterstellung und KI-Technologien.

Mit AI Fellows werden Unternehmen in der Lage sein, Ihre Webetexte, Social Media Posts und vieles mehr einfach und schnell zu schreiben. Wir sind davon überzeugt, dass AI Fellows die Art und Weise verändern wird, wie Unternehmen und Privatpersonen künstliche Intelligenz nutzen, um ihre Text- und Quellcode-Erstellung zu optimieren, um professionell Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter: www.aifellows.eu.

AI Fellows ist ein Projekt der webfellows UG. webfellows ist ein Unternehmen, spezialisiert auf Internettechnologien mit über 10 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen ist in Würzburg ansässig und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen mit den Schwerpunkten künstliche Intelligenz und E-Commerce an. Zu den Kunden der webfellows UG gehören Konzerne wie auch KMU. Das Team von webfellows betont auch die Bedeutung von Kundenkommunikation und bietet ihren Kunden umfassende Unterstützung und Beratung.

Kontakt

AI Fellows

Alex Schönberg

Petrinistraße 14-16

97080 Würzburg

+49 931 301 97 79-0



https://aifellows.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.