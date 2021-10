Webgears Group übernimmt Sparheld International

Die Webgears Group, ein internationaler Anbieter für Rabatt- und Sonderaktionen im Internet übernimmt Sparheld International

Berlin, 29. Oktober 2021_ Die Webgears Group, ein führender Anbieter für Rabatt- und Sparaktionen im Internet mit 300.000 Nutzern pro Tag, hat den Betrieb der Sparheld International übernommen.

Sparheld International wurde 2009 gegründet und betreibt Gutschein-Portale in fünf Ländern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Deutschland und Frankreich. Das Unternehmen gibt Online-Shoppern die Möglichkeit, von Rabatt- und Sonderaktionen aus tausenden Online-Angeboten zu profitieren und dabei eine Menge Geld zu sparen.

Angesichts schnell wachsender E-Commerce-Märkte in Europa kann Webgears es kaum erwarten, mit sparheld.de und reduc.fr neue Kampagnen in Deutschland und Frankreich zu starten.

Alexander Bitsche, Gründer und Geschäftsführer der Webgears Group ist überzeugt, dass die Akquisition von Sparheld das Unternehmen in die Lage versetzt, seinen Vorsprung als Anbieter von Spar- und Rabattangeboten fürs Online-Shopping weiter auszubauen: “Wir sind beeindruckt davon, was Henning und sein Team in den vergangenen zwölf Jahren geschafft haben. Wir sind strategisch auf einer gemeinsamen Linie, wovon bald nicht nur unsere Partner sondern auch unzählige Online-Shopper profitieren werden. Wir werden unsere Fähigkeiten und unser Wissen vereinen, um Webgears noch größer zu machen.”

“Ich freue mich sehr, dass die Webgears Group ab sofort von der starken Marke profitieren wird, die wir mit Sparheld aufgebaut haben”, sagt Henning Kruthaup, Gründer und Geschäftsführer von Sparheld International. “Unsere Erfahrung und Kreativität werden Webgears dabei helfen, noch mehr Verbraucher mit noch mehr Sparangeboten zu erreichen und ihre Services auf ihre Partner auszuweiten. Für die kommenden Jahre dürfen wir uns auf großes Wachstum und spannende Entwicklungen einstellen.”

Die Webgears Group sitzt im österreichischen Götzis und betreibt ein weiteres Büro in Berlin. Das Unternehmen wurde 2010 mit der Mission gegründet, Online-Shopper beim Auffinden von Sparangeboten zu unterstützen. Webgears kooperiert mit zahlreichen renommierten Medienunternehmen wie WELT, Bild, The Sun, CNET oder Glamour UK und führt damit eine Vielzahl an Konsumenten zu den besten Sparangeboten und Rabattaktionen ihrer Lieblingsmarken.

“Die Akquisition erlaubt es uns, zu wachsen, uns in unseren Zielmärkten weiterzuentwickeln und weiter in den französischen Markt vorzudringen”, ergänzt Christoph von Bülow, Geschäftsführer der Webgears Group. “Sparheld ist eine starke Organisation und wir freuen uns auf das Wachstum und den Erfolg, der mit der Akquisition einhergehen wird.”

Über Webgears Group:

Die 2010 gegründete Webgears Group ist einer der international führenden Anbieter für innovative, benutzerdefinierte Commerce-Content-Integrationen. Webgears Plattformen präsentieren kuratierte und geprüfte Deals für Tausende von Online-Händlern und bieten täglich über 300.000 sparorientierten Konsumenten ein ansprechendes, qualitativ hochwertiges und transparentes Kauferlebnis.

Durch die Kombination von Affiliate-Partnerschaften, die nahezu alle Branchen abdecken, und wichtigen Performance-Marketing-Services mit fortschrittlicher Technologie bietet Webgears führenden Medien-Publishern die Möglichkeit, ihren Nutzern wertvolle Inhalte zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig ihren gesamten kommerziellen Fußabdruck zu vergrößern. Im Jahr 2020 generierte das Unternehmen für seine Online-Händler und Markenpartner über 500 Millionen US-Dollar an Online-Umsätzen in den nordamerikanischen und europäischen Märkten. Webgears arbeitet mit weltweit bekannten Publishern zusammen, wie z. B. CNET und The Daily Beast in den USA, The Sun und GLAMOUR UK im Vereinigten Königreich, und BILD und WELT in Deutschland.

