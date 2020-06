Webinar mit Brad Sugars für Unternehmer, Macher und Gründer

Re-Think, Re-Invent, Re-Open: Mittelstand auf der Überholspur

Er gilt als der Pionier rund um das Thema Business Coaching im Mittelstand und hat sich als Entrepreneur und Vordenker einen Namen gemacht: Brad Sugars. Jetzt tritt er erstmals über einen Live Stream direkt aus den USA im deutschsprachigen Raum auf. Dabei will er den hiesigen Unternehmen nicht nur zeigen, wie sie in den nächsten Monaten wieder erfolgreich Fahrt aufnehmen, sondern sogar auf die Überholspur kommen.

Starker Mittelstand – unternehmerische Perspektiven: Unter diesem Motto veranstaltet ActionCOACH Deutschland am 7. Juli 2020 um 17 Uhr ein Live-Webinar mit Brad Sugars. Eine Stunde lang spricht der Experte über “Re-Think, Re-Invent, Re-Open”. Denn nachdem im Frühjahr die Wirtschaftswelt gefühlt stillgestanden hat, ist nun die Zeit, Geschäftsmodelle zu analysieren, zu überarbeiten und mit neuem Plan durchzustarten, davon ist der Business Coaching Pionier überzeugt. Mit Strategien, Ideen und Visionen hat er sich in den vergangenen Wochen intensiv befasst und mittelständische Unternehmer in vielen Ländern davon überzeugt, jetzt das Richtige für ihren Betrieb zu tun.

Diesen relevanten Input holt nun ActionCOACH nach Deutschland. “Unternehmer müssen jetzt ihr Businesskonzept bis ins Detail analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Welche Wege gibt es, um ein nachhaltig profitables Unternehmen zu ermöglichen? Wie können Inhaber, Macher und Gründer ihr Unternehmen auf- und ausbauen, sogar schneller voranbringen? Diesen Fragen widmet sich das Webinar – und Brad Sugars hält die passenden Antworten bereit”, erklärt Vianney de La Houpliere von ActionCOACH.

Das erste Webinar für Deutschland wird kostenfrei angeboten, wer möchte kann auch auf eine Simultanübersetzung zurückgreifen. Die Anmeldung erfolgt über www.actioncoach-webinar.de

Informationen über Brad Sugars:

In den letzten 30 Jahren hat Brad Sugars mehrere Unternehmen gegründet und gilt daher als echter Entrepreneur und Business Coaching Pionier. Der gebürtige Australier (Jahrgang 1971) hat das ActionCOACH-Franchise-Konzept für Business-Coaching im Mittelstand entwickelt. Der führende Business Coach ist ein gefragter Speaker und Bestsellerautor mehrerer Bücher.

Informationen über ActionCOACH:

Master-Lizenzpartner Dominikus von Pescatore führte das Konzept 2012 in den deutschen Markt ein. Mittlerweile arbeiten acht Coaches in Deutschland nach dem ActionCOACH-Prinzip, das vor 26 Jahren von Brad Sugars entwickelt wurde. Weltweit agieren mehr als 1.000 Coaches in 70 Ländern im regelmäßigen Coaching mit 18.000 Unternehmern, jährlich werden 200.000 leistungsorientierte Workshops absolviert. Der Fokus dabei liegt auf einer klaren Vision für den Mittelstand: gesellschaftlicher Wohlstand durch erweitertes unternehmerisches Denken und Handeln.

Informationen über Vianney de La Houplière: Der lizenzierte Business-Coach war 25 Jahre im internationalen Vertrieb und Marketing tätig, er kennt sowohl den Mittelstand als auch Konzernstrukturen. Er bietet dem Mittelstand in der Region Stuttgart Unternehmenscoaching und Mentoring nach dem ActionCOACH-Prinzip an. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf mehr als nur Rentabilität: Gemeinsam mit seinen Mandanten arbeitet er daran, langfristige Vermögenswerte zu steigern, um somit Erfolg und Lebensqualität gleichermaßen genießen zu können.

