Webinar zum digitalen Wissenstransfer im öffentlichen Dienst

Wie die Stadt Raunheim den Generationswechsel in der Verwaltung erfolgreich umsetzt

Alzenau, 28. Mai 2020 – Am Mittwoch, den 10. Juni 2020, findet um 11 Uhr das kostenlose Webinar “Wissen ist Macht – nichts wissen macht nichts” statt. Darin verrät Tobias Loy, Fachbereichsleiter bei der Stadt Raunheim, wie es ihm gelungen ist einen Prozess zu implementieren, mit dem sich individuelles Wissen sicher und nachvollziehbar weitergeben lässt.

Im Zuge der Digitalisierung hat die Stadt Raunheim bestehende Betriebsabläufe und Strukturen analysiert, optimiert und neu ausgerichtet. In diesem Kontext wurde auch der Prozess zum Erfassen, Dokumentieren und Weitergeben von Wissen überprüft. Ziel war es, einen zuverlässigen digitalen Workflow zu entwickeln, der gewährleistet, dass das Wissen von ausscheidenden Mitarbeitern der Behörde erhalten bleibt.

Tobias Loy und sein Team haben deshalb, basierend auf MindManager®, ein Konzept entwickelt, das ohne viel Aufwand für einen reibungslosen Wissenstransfer sorgt. Vor dem Hintergrund, dass öffentliche Einrichtungen in Deutschland ab 2023 verpflichtet sind, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten, bietet dieses Webinar viele Impulse. Da Tobias Loy ein langjähriger MindManager Anwender ist, wird er über den digitalen Wissenstransfer hinaus auch Einblick in sein Mindmap-basiertes Projektmanagement geben. Anhand seiner persönlichen Aufgabenplanung wird er zeigen, wie MindManager zum Alltagsbegleiter wird und ihn nachhaltig entlastet.

Webinar: Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts – Wie der Generationswechsel (nicht nur) in der Verwaltung gelingt

Termin: Mittwoch, 10. Juni 2020, 11 Uhr

Referent: Tobias Loy, Fachbereichsleiter zentrale Dienste, Finanzen und fachbereichsübergreifende Aufgabensteuerung

Schwerpunkte des Webinars:

– Prozesse und Aufgaben aufnehmen/darstellen/optimieren

– Projektmanagement einfach und schnell planen/organisieren

– Wissen sicher und nachvollziehbar übergeben an die nächste Generation

– Verwaltung kann/darf auch Spaß machen

Mehr Informationen und Anmeldung unter: https://mindjet.com/de/webinar/wissen-ist-macht-nichts-wissen-macht-nichts-wie-gelingt-ein-generationenwechsel-nicht-nur-der-verwaltung-10-juni-2020/

