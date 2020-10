Webkonferenz “Industry 4.0 Innovations Conference” ein voller Erfolg

(Hamburg, 25.09.2020) Die Business.Today Network GmbH (Btn-Media) und EIT Digital boten fünf Tech-ScaleUps zum Thema Industry 4.0 die Möglichkeit, ihre innovativen Ansätze einem breiten Fachpublikum per Live-Webkonferenz zu präsentieren. Die Veranstalter begrüßten Teilnehmer aus über 350 Anmeldungen. Das Fazit: Für alle Beteiligten war die gemeinsame Zusammenarbeit ein voller Erfolg.

Die Hamburger Business.today Network GmbH, welche diverse Fachportale, u.a. IT-Manegement.Today, betreibt, begrüßte in der vergangenen Woche mit seinem Partner EIT Digital fünf ScaleUps zu einer gemeinsamen Live Webkonferenz. EIT Digital ist eine Unterorganisation der EU, welche sich der Förderung digitaler Projekte im europäischen Raum verschrieben hat.

Fünf spannende Vorträge gab es im Live-Webinar “Industry 4.0 Innovations Conference” von EIT Digital und Btn-Media zu sehen. Das am 24. September stattgefundene Event begrüßte über 350 angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Tech-ScaleUps R3 Echoring, LORIOT, Oculavis, CerbAir und Flynex versprachen informative Beiträge zu Themen wie Drohnen-Technologie, Long-Range WAN und AR-basierte Remote Maschinen-Services, die sich im nachstehenden Programm aufstellten.

Keynote – Jorian Bos von EIT Digital

CerbAir/Lucas Le Bell – Protecting sensitive sites from malevolent drones with CERBAIR

Flynex/Andreas Dunsch – How to revolutionize industrial data mining for surveying and maintenance and repair operations

R3 Echoring/Bernd Kremer – The new industrial grade wireless

LORIOT/Carles Gramage – LORIOT LoRaWAN® Network Server, a path to Innovation

Oculavis/Johann Thiery – Warum reisen, wenn es zu Hause doch am schönsten ist? Serviceprozesse neu definiert mit Augmented Reality, Datenbrillen und oculavis SHARE

Schlusswort – Jorian Bos von EIT Digital

Die Konferenz ist aufgezeichnet und steht ab sofort on Demand zur Verfügung. Für alle im Nachhinein Interessierten ist die Aufzeichnung unter folgendem Link verfügbar: Industry 4.0 Innovations Conference

Dank sorgfältiger Organisation verlief die zweistündige Konferenz reibungslos. Zwischen den Vorträgen wurde angeregt über die Thematiken diskutiert und das Publikum konnte Fragen stellen. Sowohl für EIT Digital als auch für Btn-Media war das Live-Webinar ein voller Erfolg.

Dr. Michael Breyer, Geschäftsführer der Business.today Network GmbH, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Webinar: “Das Event war von der Planung, Durchführung bis hin zur Nachbereitung ein großer Erfolg. Wir sind mit den Anmeldezahlen weit über unser selbstgesetztes Ziel hinausgeschossen.”

Dies sei noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, fügte Breyer hinzu. Für das letzte Quartal dieses Jahres und für 2021 sind insgesamt 20 weitere Live-Events in den Themenbereichen HR, IT-Management, Sales/Marketing und Produktion geplant. Die Anmeldungen für verfügbare Speakerslots dieser WebConferences werden über den Vermarkter Leadfactory.com hier entgegengenommen.

Über Business.today Network GmbH

Business.today Network (BTN) betreibt sechs Special Interest Portale und veranstaltet Online Fachkonferenzen. Diese sind ideale digitale Plattformen für Anbieter, um Produkte und Dienstleistungen einem breiten Zielpublikum zu präsentieren, mit Teilnehmern in den Austausch zu treten und um zahlreiche neue DSGVO-konforme Leads zu generieren. Des Weiteren bietet die Redaktion von BTN Ihnen Content Syndication, Content Distribution und Content Creation mit entsprechender Traffic-Generierung an. Weitere Informationen finden Sie unter www.btn-media.com

Über EIT Digital

EIT Digital konzentriert sich auf den Aufbau und die Skalierung von Unternehmen sowie auf die Entwicklung und Qualifizierung von Talenten, um sie sowohl mit digitalen als auch unternehmerischen Fähigkeiten auszustatten. Dies geschieht durch die Mobilisierung eines paneuropäischen Ökosystems von über 300 europäischen Spitzenunternehmen, KMU, Start-ups, Universitäten und Forschungsinstituten. Weitere Informationen finden Sie unter www.eitdigital.eu

Über B2B LeadFactory

Die B2B LeadFactory ist ein führender Anbieter für digitale Geschäftsanbahnung und unterstützt B2B Unternehmen dabei, mit Hilfe intelligenter Daten neue Kunden für Ihre Produkte zu gewinnen und Vertriebsergebnisse zu maximieren. Darüber hinaus bietet die B2B LeadFactory umfassende Services zur Aktivierung und Weiterqualifizierung bereits vorhandene Kunden- und Interessentenpotenziale an.

Die B2B LeadFactory verfügt über eine der größten branchenübergreifenden Entscheiderdatenbanken mit mehr als 2,3 Mio. Ansprechpartnern in 1,3 Mio. Unternehmen. Durch höchste Präzision in der Zielgruppenansprache, intelligente Online-Formate und individuelle Leadveredelung führt die B2B LeadFactory Anbieter effektiv mit passenden, investitionsbereiten Entscheidern zusammen.

Das Unternehmen wurde 2013 in Hamburg mit der Zielsetzung gegründet, digitale Leadgenerierung für Kunden in den Branchen HR, Sales & Marketing, IT und dem produzierenden Gewerbe zu revolutionieren. Mit der Erfahrung aus mehr als 250 B2B-Kundenprojekten realisieren die Mitarbeiter der B2B LeadFactory GmbH richtungweisendes Lead Relationship Management.

Kontakt

B2B LeadFactory

Carsten Baumann

Papenreye 53

22453 Hamburg

+49 403 289052330

+49 403 289052339

info@leadfactory.com

https://www.leadfactory.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.