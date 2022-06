Website-Relaunch: GSA-Präsidentin Bettina Stark

Mit ihrem Motto „Der Vielfalt eine Stimme geben“ hat Bettina Stark, Expertin für Vielfalt, Change, Motivation und Diversity, im Herbst 2021 das Amt der Präsidentin der German Speakers Association ( GSA) übernommen. Sie vertritt damit die Interessen der Mitglieder dieses zweitgrößten Rednerverbandes der Welt nach außen. In ihm finden sich Redner, Rednerinnen, Coaches, Trainerinnen und Trainer. Auch Personen, die ihre Vortragsqualität professionalisieren möchten, um zum Beispiel im Management einer Firma einen seriöseren und kompetenteren Auftritt zu haben, wissen mit diesem Verband einen starken Partner an ihrer Seite. Um ihren persönlichen Standpunkt und ihre Funktion als Rednerin und Keynote Speaker deutlicher und breiter zu präsentieren, hat Bettina Stark eine neue Homepage an den Start gebracht: www.bettinastark.de

Bettina Stark begeistert Menschen. Sie ist als Kommunikations- und Persönlichkeitsexpertin unter anderem bekannt für ihre Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Diversity. Nicht von ungefähr haben ihre nachhaltigen Impulse im Management primär mittelständischer Unternehmen die obersten Gremien in der GSA überzeugt, dass sie für die nächsten noch eineinhalb Jahre die richtige Person an der Spitze dieses Verbandes ist. Die GSA befindet sich unter dem Dach der Global Speakers Federation, die ihrerseits weltweit 17 unabhängige Sprechervereinigungen miteinander verbindet. Die GSF setzt sich für die Entwicklung und das Wachstum von professionellen Rednerinnen und Rednern ein.

Bettina Stark wurde früh selbstständig und packte in ihren diversen Lebens- und Berufsphasen tatkräftig mit an. Die Begeisterung für die Bühne entwickelte sich in frühen Jahren, und damit war der Auftritt vor Publikum für Stark kein Problem, sondern vielmehr ein Bedürfnis. Ihre erste Anerkennung erhielt sie bereits im Kindesalter als Sängerin. Stationen ihrer beruflichen Entwicklung waren Bilanzkauffrau und Personalreferentin, wobei die heutige Persönlichkeitsexpertin stets das Thema Vielfalt sowohl in der Wahl ihrer sozialen und beruflichen Kontakte als auch bei ihrer Leidenschaft zur Musik in den Fokus stellte – und bis heute stellt. Bettina Stark baute das Zentrum für Musik, Sprache und Bewegung auf. Dort gab sie Workshops für Lehrkräfte. Zudem setzte sie sich im Rhein-Main-Gebiet für die Weiterentwicklung des Carl-Orff-Institutes (das heutige Mozarteum in Salzburg) ein, das dem Gedanken von Orff „Der Unterricht geht in seinem ganzen Umfang von der Improvisation aus“ verpflichtet ist. Ihr Interesse an der Vielfalt menschlicher Persönlichkeiten war der Motor, sich in der Schweiz mit den Bereichen Körperzentrierte Psychotherapie und den Schwerpunkten Persönlichkeit und Stimme zu beschäftigen, worin sie schließlich einen Diplomabschluss machte und zahlreiche Seminare hielt.

Seit 1996 ist Bettina Stark selbstständige Unternehmerin. Als Coach und Vortragsrednerin unterstützt sie Führungskräfte und Mitarbeiter in Banken, mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen in den Bereichen Motivation, Vielfalt und Change. Bettina Stark zählt zu den wichtigsten Persönlichkeiten im Redner-Business, und sie legt in ihrer Arbeit großen Wert auf Nahbarkeit und menschliches Miteinander.

Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berate ich GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Dabei halte ich ein für Ihre Organisation strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Meine Erfahrungen und das Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen, setze ich gerne für Sie ein. In der Unternehmensberatung, im Coaching und in meinen Vorträgen stelle ich Ihnen mein Analysevermögen sowie meine fokussierte und personenzentrierte Arbeitsweise zur Verfügung.

Profitieren Sie von meinen Unternehmererfahrungen und vor allem von meinem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen.

Kontakt

Bettina Stark

Bettina Stark

Auenstraße 15

63791 Karlstein

06188-9946880

info@starkundauthentisch.de

http://www.bettinastark.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.