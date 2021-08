Website von IPS Schütze & Stephan online

Annaberger Intensivpflegedienst stellt sich vor

Nach intensiver Vorbereitung, Konzeption und Planung ist im August die neue Website der Intensivpflege IPS Schütze & Stephan aus Annaberg online gegangen.

IPS Schütze & Stephan ist ein in ganz Sachsen aktiver Intensivpflegedienst mit einer Beatmungswohngemeinschaft in Annaberg-Buchholz.

Als junges und motiviertes Unternehmen im Bereich der außerklinischen Intensivpflege ist das Ziel, mit einem jungen dynamischen Team hochprofessionelle Intensivpflege zu leisten. Es werden dabei alle Leistungen der Grund-und Behandlungspflege angeboten.

Als noch junger Dienstleister der Intensivpflege sollte auch die Internetseite den Bedürfnissen der Patienten, Angehörigen und Zuweisern gerecht werden. Ebenso sollen neue Mitarbeiter und Interessenten Einblicke in die Arbeit in der Pflege und der Beteiligten erhalten. Alle wichtigen Punkte können dank intuitiver Menüführung uns besserer Bedienbarkeit schnell erreicht werden. So kann der Intensivpflegedienst schneller auf die Bedürfnisse und Anfragen seiner Interessenten reagieren und zeitnah unterstützen.

IPS Schütze & Stephan ist der Intensivpflegedienst im Herzen des Erzgebirges mit einer Pflege WG in Annaberg.

