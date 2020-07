Website, Webseite, Homepage & Blog

Unterschied zwischen Website, Webseite & Homepage by dynamic-duo webdesign

Für einen Internetauftritt werden die unterschiedlichsten Begriffe als Synonyme verwendet. Gebräuchlich war lange Zeit der Begriff Homepage, andere verwenden die Begriffe Website oder Webseite und mancherorts stossen wir auf einen Blog. Aber vor allem bedeuten sie alle dasselbe! Wie geschieht dies und wie ist die aktuelle Situation?

Startseite vs. Website

In der Schweiz verwenden wir den Begriff “Homepage” für eine Präsenz vor allem im Web. Wird die Startseite wörtlich aus dem englischen Wort übersetzt (home = zu Hause, home, home position; page = Seite), heisst sie Startseite oder kurz home page, ein zentrales Element einer Internetpräsenz. Vermutlich wird die Homepage als Synonym für die gesamte Website verwendet. Vielleicht ist der Begriff Homepage in einer Zeit, in der die meisten Websites eine oder wenige Seiten hatten, alltäglich geworden?

Das englische Wort “website” setzt sich zusammen aus “web” – der Kurzform des World Wide Web – und “site” (Ort, Ort, Aufführungsort usw.), d.h. einem Ort oder Aspekt des Webs. Deshalb haben wir bei dynamic-duo.ch beschlossen, bei einer Internetpräsenz in erster Linie von einer Website zu sprechen und die Startseite als Homepage zu benennen. Der Grund ist, dass wir von der Regel der Suchmaschinen abweichen, damit die Allgemeinheit bei der Suche nach unserem Angebot fündig wird. Das gefällt uns nicht, sondern handelt sich um ein Bekenntnis zu den Regeln des Internets.

Website versus Webseite

Warum verwenden wir nicht den Deutschen Begriff Webseite? Weil es eine schlechte Übersetzung ist! Eine einzelne Webseite wäre eine “web page” (page=Seite) und beschreibt ein einzelnes Dokument oder eine einzelne Webseite innerhalb der Website. Wenn wir an den englischen Begriffen festhielten, müssten wir jetzt über Web pages sprechen. Anders als die Homepage und die Website hat sich der Begriff Web page nicht auf Deutsch durchsetzen.

Website vs. Blog

Word-Blog ist die abgekürzte Form von Web-Log, einer Kombination aus Web und Log für Logbook. Ein Blog ist eine Art Tagebuch, in dem der “Blogger” aktuelle Artikel schreibt.

Im Deutschen ist der Begriff Beitrag geläufig. Beiträge sind Inhlate (Text, Bild, Film, usw), die Private und Unternehmen verfassen und das Web aktuell und agil machen. Selbstverständlich verstärkt durch die Suchmaschinenanbieter die bestrebt sich, substantielle und interessante Beiträge zu finden und als Suchergebnisse ihren Kunden anzubieten.

