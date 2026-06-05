Wechsel an der Spitze: SHK-Großhändler REISSER setzt auf fünfte Generation

Frischer Spirit im traditionsreichen Familienunternehmen

Die Power der fünften Generation

Der SHK-Großhändler REISSER vollzieht einige personelle Veränderungen auf oberster Ebene und stellt sich für die künftige Ausrichtung der Gruppe neu auf. Dabei hält die Familie das Ruder fest in der Hand, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat. Dass damit der Wechsel hin zur nächsten Generation gelingen wird, davon sind alle Beteiligten überzeugt.

Zum 1. Juni stellt sich das traditionsreiche Familienunternehmen REISSER an der Spitze neu auf: Mit Jessica Reißer und Marten Reißer übernimmt die fünfte Generation die Leitung. Beide fungieren künftig als Co-CEO und tragen die Verantwortung für das Unternehmen. Gemeinsam mit dem Vorstand Alexander Bruggner bilden sie eine Dreierspitze. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Guntram Wildermuth-Reißer wechselt in den Aufsichtsrat und bleibt dem Unternehmen dort als Vorsitzender und in beratender Funktion eng verbunden.Mit der Neuaufstellung setzt das SHK-Unternehmen bewusst auf die Verbindung aus Erfahrung, Tradition und neuen Perspektiven. „Über Jahrzehnte hinweg wurde der Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung des Familienunternehmens gelegt und die Marke REISSER nachhaltig geprägt. Nun wird die Generationenübergabe vollzogen – verbunden mit dem Ziel, Bewährtes zu erhalten und zugleich neue Impulse zu setzen. Darüber bin ich sehr stolz“, unterstreicht Guntram Wildermuth-Reißer.Neue Impulse aus der UnternehmerfamilieZukunft aktiv gestalten, neue Ideen zulassen und gleichzeitig das Knowhow bewahren: Die neue Führungsstruktur steht für frischen Spirit, tatkräftige Dynamik und ein stärkeres Zusammenwirken unterschiedlicher Generationen. Die dreiköpfige Führungsriege bündelt Kompetenzen noch gezielter. Während Alexander Bruggner seine langjährige Erfahrung einbringt, stehen die Eheleute Jessica und Marten Reißer für neue Denkansätze, Innovationskraft und einen ausgeprägten „Can-do-Spirit“.„Alle Seiten profitieren voneinander: Erfahrung trifft auf neue Perspektiven, Tradition auf Zukunftsdenken. Die junge und empathische Generation ist eine wahre Bereicherung. Beide wurden optimal für die Tätigkeiten vorbereitet, um ihnen die Integration in die Führung zu erleichtern“, unterstreicht Bruggner.Jessica Reißer, die die fünfte Generation im Familienunternehmen REISSER verkörpert, hat im Unternehmen bereits verschiedene Bereiche verantwortet, sich im Vorstand eingebracht und auch auswärts Erfahrungen gesammelt. Out of the Box handeln und denken – auch dafür

steht das neue Führungstrio: „Wir sind ein solides Unternehmen, das in der SHK-Branche seit mehr als 150 Jahren etabliert ist. Gleichzeitig denken wir mutig nach vorne und gehen neue Wege“, sagt Jessica Reißer.Frischer Spirit für starke Marken

Dass die Familie Reißer stärker denn je an entscheidenden Positionen vertreten ist, unterstreicht die enge Verbundenheit zum Unternehmen. Ein Kurs, der auch wirtschaftlich trägt, da familiengeführte Unternehmen dank langfristigen Denkens und starker Eigenkapitalbasis andere

Unternehmensformen nachweislich outperformen.

„Die Zusammenarbeit mit der Familie ist nach wie vor das Wichtigste, darin liegt auch unsere große Kraft. Der Begriff Familienunternehmen ist für REISSER eine Aussage über Geschichte und Zukunft. Ein familiär funktionierender, aber auch leistungsgeprägter Wertekompass steht im Fokus – und nach diesen Aspekten führen wir den Betrieb auch weiterhin“, betont Marten Reißer.Ziel der neuen Führungsspitze ist der Ausbau der Digitalisierung, der Markenauf- und ausbau sowie das Erschließen neuer Potenziale, um das Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln. Die „Power der fünften Generation“ soll künftig doppelt stark wirken – mit frischen Ideen, mehr Verantwortung und dem Anspruch, das Familienunternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.Infos zur PersonJessica Reißer (Jahrgang 1996) ist im Familienunternehmen groß geworden. Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre in Göttingen und dem anschließenden Master in Management und Entrepreneurship an der Cranfield University in Großbritannien stieg sie bei der REISSER AG ein. Dort rief sie die Abteilung „Business Development“ ins Leben, in der sie vor allem die

Analyse neuer Geschäftsfelder sowie die Digitalisierung vorantrieb. Mit der Gründung des Profi-Onlineshops p!kster gelang ihr ein strategischer

Meilenstein. Zuletzt sammelte sie internationale Erfahrung im Bereich Strategie & Business Development bei Hansgrohe in Atlanta (USA).

Marten Reißer (Jahrgang 1994, geb. Hasselblatt) studierte zunächst Forstwissenschaften und Waldökologie an der Georg-August-Universität Göttingen und absolvierte anschließend den Masterstudiengang „Environmental and Business Management“ an der Bangor University in Wales. Nach Stationen im Asset- und Investmentmanagement wechselte er zu einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wo er im Bereich Risk & Compliance Services tätig war. Zuletzt sammelte er internationale Erfahrung im Bereich Finanzen & Controlling bei Hansgrohe in Atlanta (USA). Seit 2023 ist Marten Reißer Vorsitzender des Aufsichtsrats der REISSER AG. Nach der Hochzeit mit Jessica Reißer im Herbst 2024 übernahm er den

traditionsreichen Familiennamen.Bildunterschrift: Marten Reißer, Jessica Reißer und Alexander Bruggner (vlnr) bilden nun die neue Dreierspitze beim SHK-Großhändler REISSER.

REISSER wurde 1871 in Stuttgart-Untertürkheim gegründet. Fünf Tochtergesellschaften formen heute zusammen die REISSER Gruppe. Das Unternehmen mit heutigem Stammsitz in Böblingen ist spezialisiert auf Bad- und Sanitärausstattung, Installations- und Heizungstechnik. REISSER deckt somit das gesamte Leistungsspektrum der Haustechnik ab. Die REISSER AG ist ein klassisches Familienunternehmen und arbeitet in enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit mehr als 10.000 Fachhandwerkern. Der Großhändler beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an mehr als 50 Standorten hauptsächlich im Südwesten Deutschlands. Seit mehr als 150 Jahren ist REISSER als zuverlässiger und starker Partner der Industrie und des Fachhandwerks etabliert und zählt zu den führenden Fachhandelsunternehmen der Sanitär- und Heizungsbranche im deutschen Raum.

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