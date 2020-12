Wechsel im Führungsgremium der ABG Real Estate Holding

Frankfurt, 15. Dezember 2020 – Zum 1. Januar 2021 wird Dr. Thomas Hartmann (46) als Geschäftsführer und CFO der ABG Real Estate Holding in das ABG Management eintreten. Er folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Bernhard Visker (54), der zum 31. Dezember diesen Jahres das Unternehmen verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.

Dr. Hartmann verfügt über eine langjährige und umfangreiche Erfahrung im Finanzbereich. Er war nach Stationen bei Morgan Stanley und KPMG in den vergangenen 10 Jahren erfolgreich als CFO tätig, zuletzt bei der führenden Wohnungsbaugesellschaft GBW in München und der GEG German Estate Group in Frankfurt. Er wird für die ABG überwiegend aus dem Büro in München agieren.

Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group: “Wir haben mit Dr. Thomas Hartmann für unser Unternehmen einen ausgewiesenen Finanzexperten, der langjährige Erfahrung im Immobiliengeschäft mitbringt, gewinnen können. Dr. Walter Wübben und ich danken Herrn Bernhard Visker sehr herzlich für eine langjährige, erfolgreiche und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er hat die ABG mit hoher Professionalität und großem Engagement mitgeprägt und einen wesentlichen Beitrag zu unserer heutigen Marktposition geleistet. Wir wünschen ihm für seinen nächsten beruflichen Schritt viel Erfolg und auch persönlich eine glückliche Zukunft.”

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 50-jährige Erfolgsge-schichte zurück. Mit den Bereichen ABG Development, ABG Immobilienmanagement und ABG Capital deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Der Fokus der ABG liegt dabei auf Deutschland, wo sie mit eigenen Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München präsent ist. Sie projektiert und realisiert mit rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-tern überwiegend Gewerbeimmobilien, aber auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. In den vergange-nen 10 Jahren hat die Unternehmensgruppe Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 5 Milliarden Euro umgesetzt, die aktuelle Projektentwicklungs-Pipeline beträgt über 2,5 Mrd. EUR. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie die Hochhäuser Skyper und Garden Tower in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg oder das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Aktuelle ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das Projekt VoltAir in Berlin, die Wohnquartiersentwicklung LIVING ISAR in München sowie mehrere Projektentwicklungen in Köln und Düsseldorf.

