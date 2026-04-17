Weg vom Heizöl: Propan bietet sichere und planbare Energieversorgung

Rheingas hat eine Lösung für Unternehmen und Privatkunden in netzfernen Gebieten

Brühl, 17.04.2026Viele Unternehmen und Privathaushalte suchen angesichts unsicherer

Energiemärkte nach einer verlässlichen Alternative zu Heizöl. Mit Propan bietet

Rheingas eine Lösung, die Versorgungssicherheit, Flexibilität und planbare

Energiekosten verbindet – für ölbeheizte Unternehmen ebenso wie für

Privatkunden in netzfernen Gebieten. Als netzunabhängige, dezentrale Energie

eignet sich Propan besonders dort, wo eine eigenständige und verlässliche

Versorgung gefragt ist.

Vor allem für Gewerbe und Industrie ist eine stabile Energieversorgung

entscheidend. Propan kann hier nicht nur Heizöl ersetzen, sondern auch als

Backup-Lösung für Erdgas eingesetzt werden, um Prozesse abzusichern und

Ausfälle zu vermeiden. Gerade seine netzunabhängige Verfügbarkeit macht den

Energieträger für Unternehmen interessant, die Wert auf Versorgungssicherheit

und betriebliche Kontinuität legen.

Auch für Privatkunden in netzfernen Regionen ist Propan eine attraktive

Option. Wer nicht an das Erdgasnetz angeschlossen ist, gewinnt mit Propan eine

zuverlässige, flexible und dezentrale Energiequelle für die Wärmeversorgung.Hinzu kommt: Propan hat bereits in seiner fossilen Form einen geringeren

CO2 Ausstoß als Heizöl und ist bei steigenden CO2 Preisen eine attraktive

Energie.

Mit BioPropan gibt es zudem eine erneuerbare Form des Energieträgers,

die bereits seit Jahren am Markt verfügbar und bewährt ist. Damit bietet Propan

nicht nur heute eine praktische Alternative zu Heizöl, sondern eröffnet auch

mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen der kommenden Jahre eine

zukunftsfähige Perspektive. Denn das Gebäudeenergiegesetz und die absehbare

Novellierung geben die Richtung klar vor: Ab 2029 wird für Öl und Gas ein

verpflichtender Bioanteil gelten. Gleichzeitig können CO2-Kosten reduziert

werden.“Gerade in unsicheren Zeiten kommt es auf eine Energieversorgung an, die

verlässlich funktioniert und sich gut kalkulieren lässt“, so Uwe Thomsen,

geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas „Mit Propan bieten wir

Unternehmen und Privathaushalten eine praxistaugliche Alternative zu Heizöl –

netzunabhängig, flexibel und mit BioPropan auch in erneuerbarer Form

verfügbar.“

Rheingas begleitet den Wechsel von Öl zu Propan mit individueller

Beratung, passender Planung und zuverlässiger Versorgung. So entstehen

Lösungen, die auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind, im privaten

Haushalt ebenso wie im gewerblichen oder industriellen Einsatz.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie in Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.

Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an.

Diese und weitere Meldungen zum Download sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.rheingas.de/presse

Kontakt

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Evelyn Höller

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

+49223270791126



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