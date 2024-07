Wege zur Stressreduktion und zu mehr Gelassenheit im Beruf

Alice Dehner erläutert, wie der Stressor „Streng dich an“ zu chronischer Überlastung führt und bietet Strategien zur Stressreduktion im Berufsleben.

Beruflicher Erfolg wird heute oft mit harter Arbeit und unermüdlichem Einsatz gleichgesetzt. Dahinter steckt nicht selten der Stressor „Streng dich an“, der als Teil der Transaktionsanalyse nur einen von vielen Stressoren ausmacht und Menschen unter Stress setzt. Das hat im Erwachsenenalter überwiegend Auswirkungen auf das Berufsleben, die Prägung findet aber schon in der Kindheit statt. Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy, zeigt auf, wie der Stressor entsteht, welche Konsequenzen er haben kann und wie Betroffene lernen können, ihn zu überwinden.

„Der „Streng dich an“-Antreiber ist ein tief verwurzeltes Verhaltensmuster, das oft schon in der Kindheit durch Erziehung und soziale Erwartungen geprägt wird. Kinder, die ständig dazu angehalten werden, sich mehr anzustrengen, entwickeln häufig ein lebenslanges Muster des unermüdlichen Einsatzes“ erklärt Alice Dehner. Dies führe im Erwachsenenalter oft zu einem ständigen Gefühl der Überforderung und Stress, weil Anstrengung über den tatsächlichen Erfolg gestellt wird.

„Viele Menschen erkennen nicht, dass ihr ständiger Drang zur Anstrengung nicht unbedingt zu besserem Erfolg führt, sondern oft zu chronischer Überlastung und Unzufriedenheit“, führt sie weiter aus. Es sei wichtig, diese Verhaltensmuster zu hinterfragen und sich selbst die Erlaubnis zu erteilen, auf die eigenen Talente zu vertrauen und Erfolge zu feiern.

Ein markantes Beispiel für die Auswirkungen dieses Stressors beschreibt die Expertin anhand einer Freundin, die immer das Gefühl hatte, dass ihre Anstrengung wichtiger ist als das Ergebnis. Trotz ihrer Begabung im Schreiben wählte sie einen Studiengang, der ihr nicht lag. Erst durch gezielte Reflexion und das Erkennen ihrer wahren Leidenschaft für das Schreiben fand sie ihren Weg als erfolgreiche Kulturjournalistin. „Dieser Weg zeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Talenten zu vertrauen und sich nicht in Tätigkeiten zu verlieren, die einem nicht entsprechen“, so Dehner weiter.

Die Geschäftsführerin betont zudem die Rolle von Führungskräften bei der Unterstützung ihrer Mitarbeitenden. Durch gezieltes Coaching und das Setzen klarer Prioritäten können Führungskräfte ihre Teams ermutigen, ihre individuellen Talente zu erkennen und zu nutzen. Führungskräfte hätten die Verantwortung, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeitende ihre Stärken erkennen und ausbauen können, ohne ständig das Gefühl zu haben, sich übermäßig anstrengen zu müssen.

Alice Dehner schließt mit einem Appell: „Es ist an der Zeit, dass wir die ständige Anstrengung hinterfragen und uns erlauben, auf unsere Fähigkeiten zu vertrauen. Nur so können wir nachhaltigen Erfolg und Zufriedenheit im Beruf und im Leben finden.“ Mit ihrem fundierten Ansatz und praxisnahen Beispielen zeigt Alice Dehner, wie eine bewusste Reflexion und das Erkennen persönlicher Talente zu mehr Gelassenheit und Zufriedenheit führen können – sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. Als Geschäftsführerin der dehner academy und erfahrene Coach und Trainerin steht sie an vorderster Front im Kampf gegen stressbedingte Herausforderungen im Berufsleben. Ihr Engagement und ihre Expertise sind entscheidend für die Förderung von persönlicher Resilienz und einem gesunden Arbeitsumfeld.

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenau Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

