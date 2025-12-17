Wegner & Partner – 30. Jubiläum

30 Jahre Innovationskraft und Kreativität: Wegner & Partner feiert rundes Jubiläum

Offenbach 17.12.2025 – Mit frischen Ideen, klarer Haltung und einem starken Gespür für Marken feiert Wegner & Partner, Agentur für Absatzmarketing, in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Drei Jahrzehnte erfolgreicher Markenkommunikation, strategischer Beratung und kreativer Kampagnen sind ein besonderer Anlass, auf die Entwicklung der Agentur zurückzublicken – und zugleich mutig nach vorne zu schauen.

Von der Gründeridee zum strategischen Marketingpartner

Was 1995 als Spezialagentur für Absatzmarketing und Unternehmensberatung begann, hat sich über die Jahre zu einer modernen, branchenübergreifenden und interdisziplinären Agentur mit 2 Standorten in Offenbach und Bochum entwickelt. Zu den Kunden von

Wegner & Partner zählen namhafte Konzerne und Unternehmen, erfolgreiche KMU-Unternehmer und Marken, die noch bekannter werden oder eine Marke neu etablieren möchten – und messbare Umsatzerfolge anstreben.

„30 Jahre in einer Branche zu bestehen, die sich ständig wandelt, ist ein besonderer Meilenstein“, sagt Michael Kehm, Geschäftsführer von Wegner & Partner. „Wir sind stolz darauf, dass wir uns immer wieder neu erfunden und gleichzeitig unsere Werte – Kreativität, Verlässlichkeit und strategische Klarheit – bewahrt haben.“

Die strategischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Consulting, Brand, Design und Sales. Die operativen Tools und Marketingdisziplinen werden immer von dem jeweiligen Business-Ziel des Kunden abgeleitet. In der Umsetzung ergeben sich daraus ganzheitliche Kampagnen, Digital-Strategien, Markenrelaunch-Konzepte, Promotions bis hin zu KI-gestützten Prozessen, Social-Media-Kampagnen und Events.

Jubiläumsjahr mit neuen Projekten und Impulsen

Zum 30. Jubiläum hat sich die Agentur selbst einen neuen Markenauftritt geschenkt und mit einem ganzheitlichen Markenrelaunch nochmals neu erfunden. Der neue Look unterstreicht die klaren Strukturen der Agentur und kombiniert authentisch Werte der inneren Haltung. Im Jubiläumsjahr plant die Agentur eine Reihe von Aktionen in allen Social-Media-Kanälen und gibt bisher unveröffentlichte Einblicke in die Agenturgeschichte, in aktuelle und zukünftige Projekte. www.wegner-partner.de

„Wir blicken dankbar zurück – aber unser Fokus liegt klar auf der Zukunft“, so Susanne Hüffler, Geschäftsführerin von Wegner & Partner. „Marketing verändert sich schneller denn je. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden Orientierung zu geben und ihnen Lösungen zu bieten, die wirkliche Ergebnisse liefern.“

Über Wegner & Partner

Wegner & Partner ist eine unabhängige und inhabergeführte Agentur für Absatzmarketing mit Hauptsitz in Offenbach und einem Standort in Bochum. Seit 1995 entwickelt die Agentur kreative und wirkungsorientierte Kommunikationslösungen für Unternehmen aus Deutschland und Europa. Eine Vielzahl von Auszeichnungen und Awards bestätigt über 3 Jahrzehnte die Qualität und den Anspruch der renommierten Agentur.

Firmenkontakt

Wegner & Partner GmbH, agentur für absatzmarketing

Michael Kehm

Frankfurter Straße 111b

63067 Offenbach am Main

069 9864530



https://www.wegner-partner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.