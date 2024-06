wegweisend Gemeinschaftsprojekt Erfolgsformel Achtsamkeit

Das neu veröffentlichte Buch „Erfolgsformel Achtsamkeit: Bewusst führen, nachhaltig gewinnen.“, herausgegeben von Dr. Martina Weifenbach gemeinsam mit 18 renommierten Co-Autoren, markiert einen Meilenstein in der Literatur über moderne Unternehmensführung und Personalentwicklung. Dieses ambitionierte Gemeinschaftsprojekt zielt darauf ab, Unternehmen und ihre Führungsetagen zu inspirieren, ein achtsameres Umfeld für Kunden, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit zu schaffen.

Mit einem soliden Rahmenwerk bietet das Buch umfassende Einblicke in die Integration von Achtsamkeit in ökonomische und gesellschaftliche Prozesse. Besondere Aufmerksamkeit widmet es der Frage, wie die Interaktion zwischen Künstlicher Intelligenz und menschlichem Handeln die Achtsamkeit in Unternehmen beeinflussen kann. Durch das Vorwort von Peter Bostelmann, Chief Mindfulness Officer bei SAP, unterstreicht das Werk seine Rolle als Inspirationsquelle und Ratgeber für zukunftsorientiertes Handeln in der Geschäftswelt.

Die Autorenschaft des Buches vereint eine beeindruckende Vielfalt an Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis. Zu den Beitragenden zählen neben Dr. Martina Weifenbach unter anderen Prof. Dr. Stephanie Birkner, Friederike von Benten, Ulrike Haupt, Prof. Dr. Michael Heinrich und Prof. Dr. Niko Kohls. Ihre Expertise beleuchtet die vielfältigen Facetten der Achtsamkeit – von der individuellen Anwendung bis hin zur strategischen Integration in Unternehmensprozesse.

„Erfolgsformel Achtsamkeit“ unterstreicht eindrucksvoll, wie essentiell achtsame Führungskräfte und Mitarbeiter für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens sind. Es zeigt auf, dass Achtsamkeit nicht nur die Produktivität, Kreativität und Resilienz fördert, sondern auch ein Schlüssel für ein gesünderes, ausgeglicheneres Arbeitsumfeld ist.

Das Buch stellt praktische Strategien bereit, um eine achtsamere Haltung sowohl im beruflichen als auch im persönlichen Kontext zu entwickeln. Es ist eine unverzichtbare Ressource für alle, die Achtsamkeit in ihr Leben und ihre Arbeit integrieren möchten.

Für weitere Informationen zum Buch und wie es Ihr Unternehmen transformieren kann, besuchen Sie https://www.etrado.de/nachhaltig/erfolgsformel-achtsamkeit.

