Wegweiser zum passenden Webdesign Profi

Als Schaufenster ist die Internetpräsenz meist die erste Anlaufstelle für Informationen. Unabhängig, ob es sich um ein kleines, großes oder mittelständiges Unternehmen handelt: Das Aushängeschild entscheidet zwischen Erfolg und Misserfolg. Daher ist die richtige Wahl des Webdesigners von Wichtigkeit. Auf primaProfi.de finden Sie Ihren perfekten Webdesigner.

Für den Erfolg

Individuell, professionell und auf Sie zugeschnitten: So sieht die Arbeit des Webdesigners aus. Als Werbe- und Informationsplattform zeigt Ihre Internetpräsenz Ihr Unternehmen, Ihre Arbeit und es ist Ihr Aushängeschild. Hier entscheiden Kunden auch, ob Sie das richtige Unternehmen sind oder nicht. Deswegen ist es von Bedeutung, dass Ihr Werbeschild nicht nur ein ansprechendes Design besitzt, sondern den Kunden zusätzlich anspricht. Für den nachhaltigen Erfolg spielt die Optik, das technische Know-how und eine Reihe komplexer Faktoren eine wichtige Rolle.

Die Darstellung ist das A und O zur Orientierung für potenzielle Kunden und Nutzer. Der Webdesigner sollte daher auch den besten Weg für einen optimalen Nutzen aufzeigen können.

Zu seinen Aufgabenbereich gehört unter anderem:

-Planung und Konzeptionierung einer Website

-Design von Logos, Grafiken und Elementen der Seitenoberfläche

-Programmierung und Umsetzung des Designs

-technische Kontrolle, Prüfung und Übergabe

-Umfangreiche Beratung

-Nachhaltige Betreuung

Sie können Sich ebenfalls für eine Agentur entscheiden, die noch zusätzliche Angebote anbietet. Da eine Internetpräsenz regelmäßig von den Suchmaschinen abgesucht wird, sollte der Webdesigner oder die Agentur auch grundsätzlich eine dauerhafte Pflege Ihrer Seite anbieten. Nur so bleiben Sie auf dem neusten Stand und können mit der Konkurrenz schritthalten.

Einen genauen Blick haben

Leider gibt es auch, wie in vielen anderen Berufen, schwarze Schafe. Das liegt daran, dass der Name “Webdesigner” nicht geschützt ist und somit keine spezifischen Qualifikationen nötig sind, um diesen Beruf ausüben zu können. Lassen Sie sich daher grundsätzlich die Arbeiten und Referenzen zeigen. Nur so können Sie sich absolut sicher sein, dass sie es mit einem wirklichen Profi zu tun haben.

Doch neben den schwarzen Schafen müssen Sie auch schauen, dass der Webdesigner auch zu Ihnen passt. Möchten Sie eine kreative und bunte Internetpräsenz ist ein Webdesigner für Banken nicht unbedingt die erste Wahl. Möchten Sie Ihr Hightech-Unternehmen präsentieren, ist ein künstlerischer und farbenfroher Designer nicht der Richtige. Schauen Sie deswegen sehr genau hin. Die Arbeiten sprechen oft mehr Bände als Worte und der Webdesigner sollte auch immer abhängig von Ihrem Projekt ausgewählt werden.

Was der Webdesigner können sollte

Neben einem sehr guten Auge für Design und Optik ist das technische Hintergrundwissen von Vorteil. Durch verschiedene technische Möglichkeiten werden Sie von Kunden schneller oder besser gefunden. Neben den sogenannten Keywords ist auch der Content, also die Texte und visuelle Inhalte auf der Homepage ein Hauptblick. Die Optimierung für Suchmaschinen ist dabei ein weitgefächerter Bereich, bei denen leider auch viele Webdesigner scheitern. SEO, SEA und SEM Optimierungen müssen dabei richtig angesetzt und regelmäßig angepasst werden.

Neben sehr guten Englischkenntnissen ist es zwingend erforderlich, dass ein Webdesigner Kreativ ist und ein gewisses Organisationsgeschick besitzt. Er sollte zusätzlich verschiedene Internetsprachen beherrschen wie:

-HTML 5

-CSS 3

-JavaScript

Dies Sprachen gehören zur Grundlage und sind zwingend erforderlich. Besonders wenn Sie in Gesprächen mit Webdesignern sind werden Sie auf zwei Typen treffen:

Die, die Ja und Amen sagen und Ihr Projekt genau so umsetzen, wie Sie es möchten. Und Sie finden die Personen, die Ihnen begründet bessere Vorschläge machen werden, um Ihr Präsenz nicht nur aufzubauen, sondern Sie zum Erfolg bringen. Natürlich liegt es vollständig an Ihnen wie Sie sich entscheiden. Doch nutzen Sie ruhig das Wissen der Profis. Lassen Sie uns Ihre Arbeit übernehmen und wir helfen Ihnen dabei, einen geeigneten Webdesigner für Ihre Projekte zu finden. Egal ob Sie sich für eine Agentur oder einen Freelancer, also einem selbstständigen Webdesigner entscheiden.

Informieren Sie sich auf primaProfi.de über die Möglichkeiten der Website Erstellung und finden Sie schnell, sicher und kostenlos Ihren persönlichen Profi.

