Mit „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ wird Weihnachten zu einer Reise in die Welt der in Europa hergestellten typischen g.U.- Käsespezialitäten

Die g.U.-Käsespezialitäten rücken auch in diesem Jahr in den Mittelpunkt der weihnachtlichen Festtafeln und erzählen von ihrem gastronomischen Erbe, das aufgrund seiner geschmacklichen Besonderheiten und tief verwurzelten Traditionen einzigartig ist. In behaglicher Runde wollen sie nicht nur mit ihrem Geschmack begeistern, sondern auch mit ihrem kulturellen und traditionellen Erbe glänzen.

Für das vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane geförderte, von Confcooperative umgesetzte und von der Europäischen Kommission umgesetzte Projekt „Think Milk Taste Europe, Be Smart“, bieten die weihnachtlichen Festtage die perfekte Gelegenheit, einige in Europa hergestellte Käsespezialitäten neu zu entdecken. Dank ihrer Vielfalt, ihres Geschmacks und ihrer Authentizität erfreuen sie sich auch bei den deutschen Verbrauchern großer Beliebtheit.

Ob Käse mit natürlicher Rinde, Hartkäse, Filata-Käse, gereifter Käse, Blauschimmel- oder Frischkäse – jede dieser Spezialitäten wird auf einer Käseplatte zum absoluten Highlight. Darüber hinaus eignen sie sich hervorragend als besondere Zutat für raffinierte Vorspeisen, köstliche erste Gänge und sogar für kreative Desserts.

Während der Weihnachtsfeiertage und bis Silvester stehen berühmte g.U.- Käsesorten wie Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Asiago und Mozzarella hoch im Kurs und dürfen auf keiner Festtafel fehlen.

Auch bei den Deutschen belegen Grana Padano g.U. und Parmigiano Reggiano g.U. mittlerweile einen Ehrenplatz und werden gerne pur mit Honig oder Senffrüchten verzehrt oder als Zutat für Pastafüllungen verwendet. Besonders Parmigiano Reggiano g.U., der europaweit als „König der Käsesorten“ gilt, überzeugt durch seinen außerordentlich komplexen Geschmack, die lange natürliche Reifezeit und seine enorme Vielseitigkeit in der Küche. Grana Padano g.U. zeichnet sich hingegen durch einen harmonischen Geschmack und eine feine, leicht körnige Konsistenz aus. Er eignet sich hervorragend für klassische Hausmannskost und traditionelle Rezepte, kann aber auch bei modernen und kreativen Zubereitungen punkten.

Gorgonzola g.U. gehört zu den beliebtesten Blauschimmelkäsen und zeigt sich je nach Variante süß, cremig und mild oder pikant, herzhaft und aromatisch. Seine Vielseitigkeit kommt in nahezu jedem Gericht zur Geltung – besonders in kreativen Vorspeisen. Besonders lecker sind zum Beispiel Spinat-Cupcakes mit einem feinen Frosting aus Gorgonzola g-U.

Auch Asiago g.U. überzeugt mit unterschiedlichen Reifegraden – vom milden, cremigen Asiago Fresco bis hin zum kräftigen, ausgereiften Asiago Stagionato. Er ist ein äußerst vielseitiger Käse, der sich hervorragend für fantasievolle Weihnachtsrezepte eignet und in Vorspeisen, herzhaften Quiches, warmen Gerichten oder raffinierten Feinschmecker-Kreationen glänzt.

Doch Weihnachten verströmt auch den Duft frischer Milch, verkörpert durch den Mozzarella di Bufala Campana g.U., der wegen seinem unvergleichlich milden Geschmack begeistert. Als Krönung eines jeden festlichen Büffets eignet sich etwa ein kunstvoll arrangierter Kranz aus Brot, Mozzarella und Tomaten. Und zum Dessert darf es ruhig einmal etwas Außergewöhnliches sein – zum Beispiel ein Mürbeteigkuchen mit feiner Mascarponecreme, Waldfruchtkonfitüre und weihnachtlicher Dekoration.

Zu einem der feierlichsten Anlässe des Jahres möchte „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ hervorheben, dass die Wahl eines g.U.- Käses dazu beitragen kann, ein Modell zertifizierter Qualität, Authentizität und hervorragenden Geschmacks zu fördern – Werte, die weltweit zunehmend geschätzt werden.

Pressestellen

Firmenkontakt

Blancdenoir

Enrica Benzoni

Piazza Matteotti 25

25015 Italy

+39 030 7741535



http://www.blancdenoir.it

Pressekontakt

blancdenoir

Nicole Paganelli

Piazza Matteotti 25

25015 Italy

+39 030 7741535



http://www.blancdenoir.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.