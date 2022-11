Weihnachten/Silvester direkt am Meer Insel Rügen im Reethaus Strandvogt mit herrlichem Wasserblick

Genießen Sie die schönsten Tage im Jahr im Reethaus mit Kamin und Wasserblick. Jetzt noch frei !

Herzlich willkommen in unserem sehr schönen und gemütlich eingerichtetem Reethaus Strandvogt mit herrlichem Wasserblick. Genießen Sie die Abende am Kamin. Das lichtdurchflutete Ferienhaus hat drei Schlafzimmer, 5 Betten, zwei Bäder Wohn Essz Küche KAMIN Waschmaschine Terrasse Wlan und zwei PKW Stellplätze am Haus. Gerne können Sie auch das Deichhaus direkt auf der Düne buchen. Das Haus in 1. Reihe mit herrlichem Wasserblick hat drei Schlafzimmer und 6 Betten, Sauna, Wlan, Waschmaschine. Balkon aus dem Schlafzimmer und Terrasse zum Wasser. Die sehr hellen und hochwertig eingerichteten Wohnräume strahlen eine zeitlose Gemütlichkeit aus. Das Strandhaus Bernstein bietet einen Whirlpool, eine Sauna, Kamin Waschmaschine und zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Zum feinsandigen weissen flachen Ostseebadestrand sind es nur ca 400. Zum Hafen sind es ca 600 m. Von hier aus fahren die Schiffe zur Schwesterinsel Hiddensee. Das Haus am Meer in Glowe Fischerweg 3 hat zwei Schlafzimmer Wohn Essz Küche und ist komplett neu möbliert und hat ein neues Badezimmer bekommen. Zum Ostseestrand sind es nur ca 80 Meter. Der Weg vor dem Haus endet im Meer. Das Reethaus Störtebeker ist ca 100 m zum Ostseestrand entfernt. Das sehr schöne Reethaus ist neu möbliert und hat zwei Schlafzimmer Wohn Essz Küche KAMIN Waschmaschine. Das Grundstück ist eingezäunt und hat ein abschließbares Tor.

Buchung können Sie direkt unter www.ostseeparadies.de Oder rufen Sie an unter Tel 01715662049

Sonneninsel Rügen GmbH seit 1995 Ihr Rügenspezialist – Wir haben die besten Lagen !

