Weihnachtliches Country-Feeling auf der Ballermann Ranch

TV-Aufzeichnung der Weihnachtssendung „Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl“ war gespickt mit Stars der deutschen Country-Szene und vielen tierischen Komparsen

Da war mal wieder was los auf der Ballermann Ranch in Blockwinkel. Annette und Andre Engelhardt, die ehrenamtlichen Gutsleiter des nördlichsten Ablegers von Europas größtem Verbund an Lebens- und Begegnungshöfen geretteter Tiere, Gut Aiderbichl, hatten gemeinsam mit den beliebten TV-Moderator und Entertainer Jan Kunath, zur Aufzeichnung einer Weihnachtssendung für das deutsche Fernsehen geladen. Zur „Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl“. Dafür wurde mit großem Aufwand in der ehemaligen Reithalle ein Set im Stil eines Cowboycamps aufgebaut, in welchem sich die auftretenden Künstler ebenso wohlfühlen sollten, wie die tierischen Komparsen – die eigentlichen Stars der TV-Weihnachtsshow.

Mit der deutschen „Queen of Country“, Linda Feller, dem Virtuosen an der Mundharmonika, Michael Hirte und der Mega-Countryband aus dem Ruhrpott, Rhinestones, hatten sich echte Schwergewichte der Country- und Westernszene bereit erklärt, den Tieren in Not ihre Stimmen zu schenken. Dabei wurden sie musikalisch wundervoll unterstützt vom Westerntramp Maverick, dem Vater-Tochter-Duo Celin & Ray sowie dem Senkrechtstarter und Pferdenarr Joshville, der gemeinsam mit Linda Feller im Duett eine Weltpremiere bei der Country-Weihnacht auf Gut Aiderbichl feiert. Alle Künstler verzichteten dabei vollständig auf ihre Gagen zugunsten der geretteten Tiere, wie dem Frechen Fridolin, der Punker Möppie, dem Pöter Lady Marion, dem Joshi-Esel und den vielen anderen Bewohnern der Ballermann Ranch, die auf Gut Aiderbichl ihr Für-Immer-Zuhause gefunden haben.

Auch bei der diesjährigen Weihnachtssendung von Gut Aiderbichl gibt es wieder Geschichten über Tiere und deren Rettungen, die in kleinen begleitenden Filmen erzählt werden. Die Ballermann Ranch blickt gemeinsam mit Scholens Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn und dem geschäftsführenden Vorstand von Gut Aiderbichl, Dieter Ehrengruber, zurück auf fünf Jahre Aiderbichl-Zugehörigkeit. Anita Hartner vom Tierheim Gut Aiderbichl Osnabrück stellt mit Mojito und Denny zwei quirlige Hunde vor und Beatrice Hunkeler, die extra aus der Schweiz angereist war, stellt Vorstandschef Dieter Ehrengruber mit einer Partnerschaft in der Schweiz ein Weihnachtsgeschenk für Tiere in Not in Aussicht. Pastor Dr. Martin Trimpe erteilt Mensch und Tier den weihnachtlichen Segen.

Koordiniert und moderiert wird die turbulente, stimmungsvolle Weihnachtssendung auch in diesem Jahr erneut von Annette Engelhardt und Jan Kunath, die inmitten der freilaufenden Ponys und Esel mehr als einmal ihr sensationelles Improvisationstalent beweisen mußten.

Wichtig war den Machern der Weihnachtsshow, dass diese für jedermann an den Weihnachtstagen frei zu empfangen ist. Mit sonnenklar.TV, schlagerparadies.tv, wir24.tv und Aiderbichl.TV ist die „Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl“ über Kabel, Satellit und einer Vielzahl von Streaming-Plattformen wie Magenta und waipu.tv für alle und jeden möglich (Sendeliste siehe unten). „Mit unseren TV-Sendepartnern ist die Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl beinahe so oft im Sendeprogramm wie Aschenbrödel“, lacht Andre Engelhardt.

Als stimmungsvollen Vorgeschmack auf die Country Weihnacht hat Gut Aiderbichl die Weihnachtssendung aus dem letzten Jahr noch einmal für jedermann frei in den Online-Stream gestellt. Den „Weihnachtszauber auf Gut Aiderbichl“ finden Sie hier: https://www.gut-aiderbichl.com/news/weihnachtszauber-auf-gut-aiderbichl/

Sendetermine „Country Weihnacht auf Gut Aiderbichl“:

Premiere am 24.12.2023 um 19:00 Uhr auf sonnenklar.TV (von jedermann frei über Kabel, Satellit oder im Live-Stream unter https://mediathek.sonnenklar.tv/aktuell-auf-sonnenklartv zu empfangen)

Schlagerparadies.TV: am 24.12. um 13:00 Uhr und 21:00 Uhr / am 25.12. um 14:00 Uhr und 20:00 Uhr / am 26.12. um 12:00 Uhr und 21:00 Uhr – über Magenta (Telekom), IP-TV-Streaming-Plattformen, Swisscom und auch auf der eigenen Homepage im Live-Stream: www.schlagerparadies.tv

Wir24.TV: am 24.12. um 20:15 Uhr / am 25.12. um 16:00 Uhr / am 26.12. um 13:00 Uhr in ganz Deutschland über Satellit (Astra) sowie für alle internetfähigen Geräte wie Handys, Laptops, Smart-TV über www.waipu.tv

Gut Aiderbichl TV ab 24.12.2023 dauerhaft im Online-Stream unter: www.gut-aiderbichl.TV

Mit Sendern in Österreich und der Schweiz laufen derzeit noch Gespräche bzgl. einer Programmübernahme zur Weihnachtszeit.

