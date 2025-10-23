Weihnachtsfeier München: Ideen für einzigartige Events

Außergewöhnliche Locations und unvergessliche Ideen für eine gelungene Weihnachtsfeier.

Die Weihnachtszeit rückt näher und damit die Frage, wie Unternehmen oder Verbände ihre Weihnachtsfeier in München unvergesslich gestalten können. SH Events präsentiert vier Top-Ideen für Weihnachtsfeiern in München und Umgebung, die Tradition, Genuss und festliche Atmosphäre perfekt verbinden.

1. HüttenEvent – Winterzauber & Hüttengaudi nahe München

Nur eine Stunde von München entfernt erleben Teams echtes Alpenflair auf 1.200 Metern Höhe. Ideal für Gruppen von 20 bis 120 Personen – die perfekte Weihnachtsfeier in München für naturverbundene Teams. Das Paket umfasst:

– Empfang mit heißem Glühwein am Feuerkorb

– 3-Gänge-Hüttenschmankerlbuffet mit bayerischen Klassikern

– Winterliche Teamaktivitäten wie Schneeschuhwanderung, Rodelspaß oder Bayernolympiade

– Fackelwanderung & Hüttengaudi mit Musik

2. SkyEvent – Festliche Rooftop-Weihnachtsfeier über den Dächern von München

Exklusives Ambiente mit spektakulärem Blick auf die winterliche Skyline. Für 50 bis 250 Gäste – ideal für Unternehmen, die eine stilvolle Weihnachtsfeier München in außergewöhnlicher Location suchen. Highlights:

– Empfang mit Glühwein oder Prosecco

– 3-Gänge-Premiumbuffet und umfangreiche Getränkeauswahl

– DJ-Sets, Live-Bands oder Show-Acts

– Optionale Extras wie Casino-Night oder Fotobox

3. WeinkellerEvent – Eleganz & Genuss im historischen Gewölbe

Im Münchner Süden verbindet ein Gewölbekeller aus dem Jahr 1881 nostalgischen Charme mit modernem Design. Für 50 bis 200 Personen – die perfekte Kombination aus Kulinarik und exklusiver Weihnachtsfeier in München. Darin enthalten:

– Empfang mit Prosecco oder Glühwein

– 3-Gänge-Premiumbuffet mit ausgewählten Weinen

– Stilvolle Dekoration, Lichtdesign, professionelle Musik- und Tontechnik

– Optionale Extras wie Live-Band, Casino Night oder Fotobox

4. Mobiler Weihnachtsmarkt – Winterwunderland direkt vor der Tür

Verwandeln Sie Ihr Firmengelände in München in ein festliches Winterdorf. Für 50 bis 1.000 Gäste – die flexibelste Lösung für eine unvergessliche Weihnachtsfeier München direkt am Unternehmensstandort.

– Liebevoll dekorierte Marktbuden inkl. Auf- und Abbau

– Kulinarische Vielfalt: von Crepes über Gulasch bis Pulled Pork

– Glühwein, Punsch, Longdrinks & Softdrinks

– Weihnachtsmann-Besuch, Licht- und Tontechnik, Servicepersonal vor Ort

SH Events – Ihr Partner für Weihnachtsfeiern in München

Von der ersten Idee bis zur Umsetzung übernimmt SH Events die komplette Organisation. Ob Hüttenromantik, Rooftop-Atmosphäre, edler Weinkeller oder mobiler Weihnachtsmarkt – jede Weihnachtsfeier in München wird individuell geplant und bleibt garantiert im Gedächtnis.

Jetzt unverbindlich anfragen und eine unvergessliche Weihnachtsfeier in München ist garantiert!

Wir sind Ihre professionelle Eventagentur aus dem Herzen Münchens – und das schon seit mehr als 20 Jahren. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Veranstaltungsbereich stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und haben so schon viele unvergessliche Momente für unsere Kunden geschaffen.

Zu unseren zufriedenen Kunden zählen sowohl Privatpersonen als auch große internationale Firmen. Völlig egal, ob Sie eine Geburtstagsfeier im kleinen Kreis mit 25 Personen, eine mehrtägige Betriebsveranstaltung mit 100 Leuten oder eine standortübergreifende Tagung mit 1000 Personen planen – unsere Events begeistern.

