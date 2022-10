Weihnachtsgeschenke für Körper und Seele von erwinmueller.de

Kuschelig weiche Textilien im schicken Design für die ganze Familie

Entspannen und Wohlfühlen im Kreise der Familie. Mit den kuscheligen Geschenkideen von erwinmueller.de steht einem entspannten Weihnachtsfest nichts im Wege. Weiche Bettwäsche, Nachtwäsche und Frottier machen das Zuhause zur individuellen Wellnessoase. Viele Geschenkideen sind in der Weihnachtswelt zu finden.

Entspannte Weihnachten

Was gibt es Schöneres als die Weihnachtstage ganz entspannt im Kreise der Familie zu genießen. Erwin Müller hat die dazu passenden Geschenke: kuschelig weiche Bettwäsche, Nachtwäsche für Groß und Klein, individuell bestickter Frottier und warme Wohndecken. Das ist eine Wohltat für den Körper und genau das Richtige, um die Seele mal so richtig baumeln zu lassen.

Lange im Bett kuscheln mit einer Tasse Kaffee in der Hand, so kann der Weihnachtsfeiertag beginnen. Richtig gemütlich wird es mit Flanellbettwäsche in einem Mix aus modernem Hirschdesign und Karos. Sehr originell wirkt dazu Nachtwäsche im selben Design. Beim Damen-Schlafanzug ziert das rote Oberteil ein stylischer Hirschkopf, beim Herren-Schlafanzug ist das Oberteil schwarz. Dazu passen perfekt die karierten Hosen. Und um die Kombi vollständig zu machen, findet sich der Hirschkopf auch auf den Kaffeebechern. Ein Geschenk, das ganz sicher sehr viel Freude macht.

Charmantes Flair zaubert Mako-Satin Wendebettwäsche mit opulentem Blumendesign in sanften Farben ins Schlafzimmer. Das feinfädige, streichelzarte Gewebe verführt mit seinem edlen Schimmer und schafft ein sanftes Hautgefühl. Das Gewebe ist temperaturausgleichend und atmungsaktiv. Für alle, die zarte Pastellfarben lieben, ist Single-Jersey Nachtwäsche aus der Mix & Match Serie von Erwin Müller ein liebevolles Geschenk. Einfach zum Träumen und entspannen, wie die Aufschrift „Dream and Relax“ auf dem T-Shirt verrät.

Weicher Frottier

Ganz entzückend ist der Erwin Müller Walk-Frottier Kinder Bademantel „Einhorn“. Die Kapuze ist liebevoll mit einem Gesicht bestickt, verziert mit einer Applikation, sowie einem Horn und Ohren in 3D-Optik. Dieser flauschige Mantel wird sicher das Lieblingsstück von kleinen Prinzessinnen. Für Babies gibt es einen Poncho im selben Design, dazu Waschhandschuhe und Kapuzenbadetücher.

Geschenke der besonderen Art sind Geschenk-Sets, bei dem Frottier-Tücher und Waschhandschuhe auf originelle und witzige Art miteinander verpackt sind. So entstehen tolle Kreationen in Form von Bären, Katzen, Marienkäfern, Vögeln oder auch mal einem Glücksschwein. In jedem Fall ein Geschenk, das für große Augen sorgt.

Für jeden das eigene bestickte Handtuch. Auf der puristischen Erwin Müller Walk-Frottier Serie kommt die Bestickung mit dem laufenden Hirsch und Namen besonders schön zur Geltung und vermittelt modernen Landhaus-Charme.

Wohndecken und Kissen

Beim Spielen und Relaxen dürfen Wohndecken und Kissen nicht fehlen. Ganz neu bei Erwin Müller ist die Kinderdecke mit dem liebevoll gestalteten Bauernhofmotiv. Ein Geschenk, das kleine Bauernhof-Fans begeistern wird. Die Decke verwöhnt mit ihrer weichen, hautsympathischen Qualität und wird sicher bald ein unentbehrliches Accessoire im Kinder- und Wohnzimmer.

Drollige Wichtel verbreiten in der Weihnachtszeit fröhliche Stimmung und sind sowohl als Deko wie auch als Kissen ein Blickfang im Raum. Die Erwin Müller Kissenhülle „Wichtel“ ist auf der Vorderseite bedruckt, auf der Rückseite weiß. Der samtig-weiche Stoff aus Nicky-Velours lädt zum Entspannen ein.

Geschenke nachhaltig verpacken

Eine schöne Verpackung ist schon das halbe Weihnachtsgeschenk. Dabei ist Kreativität gefragt und es müssen nicht immer Weihnachtspapier und glitzernde Schleifen sein. Wie wäre es mit Geschirrtüchern, die das Geschenk einhüllen und auch nach Weihnachten in der Küche noch viel Freude machen. Eine nachhaltige Geschenkverpackung, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

In der Weihnachtswelt von Erwin Müller sind Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie zu finden. So wird das schönste Fest des Jahres für alle ein unvergessliches Erlebnis.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

