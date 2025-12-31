Weihnachtsgrüße und Sicherheit für 2026 – Ihr Prüfservice informiert

Ihr Partner für DGUV-, UVV- und technische Prüfungen deutschlandweit

Liebe Kundin, lieber Kunde,

das Jahr nähert sich seinem Ende – und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um von Herzen Danke zu sagen. Danke für Ihr Vertrauen, Ihre Zusammenarbeit und dafür, dass Sie gemeinsam mit uns 2025 zu einem Jahr gemacht haben, in dem Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit im Mittelpunkt standen.

In einer Zeit, in der Sicherheit am Arbeitsplatz und im betrieblichen Umfeld unverzichtbar sind, ist eine lückenlose Prüfung von Anlagen, Toren, Elektrogeräten, Sicherheitsausrüstung und Arbeitsschutzsystemen essenziell. Mit unseren Prüf- und Serviceleistungen haben wir gemeinsam Gefahrenquellen reduziert, Risiken minimiert und Compliance-Standards eingehalten – für Ihren betriebs- und arbeitsschutzgerechten Ablauf.

pruefservice.de

Rückblick 2025 – gemeinsam stark für Ihre Sicherheit

Auch in diesem Jahr standen Ihre betrieblichen Sicherheitsanforderungen für uns im Fokus:

– Reibungslose DGUV- und UVV-Prüfungen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel inklusive Wartung und Dokumentation

– Technische Prüfungen von Toranlagen, Brandschutzeinrichtungen, Regalanlagen und Sicherheitssystemen

– Rechtssichere und nachvollziehbare Prüf-Reports für Ihre Unterlagen und Audits

– Fachgerechte Umsetzung aller relevanten Normen wie DGUV, ASR und DIN-VDE-Richtlinien durch zertifizierte Experten

– Bundesweite Präsenz – flexibel, schnell und zuverlässig vor Ort

Mit unserem engagierten Team stellen wir sicher, dass Ihre betrieblichen Abläufe sicher, normgerecht und effizient bleiben – für Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden.

www.pruefservice.de

Unsere Weihnachts- und Neujahrsbotschaft

Zum Ende des Jahres möchten wir Ihnen nicht nur frohe Festtage wünschen, sondern auch einen starken Start in ein sicheres, erfolgreiches Jahr 2026:

– Gesundheit und Zufriedenheit für Sie und Ihre Teams

– Sicherheit in Ihrem Unternehmen – Tag für Tag

– Vertrauen in geprüfte Technik und rechtlich abgesicherte Prüfprozesse

Gerade in einer Zeit, in der technische Vorschriften ständig im Wandel sind und die Anforderungen an die Betriebssicherheit steigen, bleibt Ihr Prüfservice ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite.

Blick nach vorn – Ihre Sicherheit bleibt unser Antrieb

Auch 2026 begleiten wir Sie mit maßgeschneiderten Prüf- und Beratungsleistungen:

– DGUV-Prüfungen aller Art (elektrische Anlagen, Maschinen, Betriebsmittel)

– UVV-Prüfungen und Sicherheitschecks

– Wartungen, Inspektionen und wiederkehrende Prüfzyklen

– Fachliche Dokumentation und rechtssichere Nachweise

Mit modernster Technik, zertifizierten Fachkräften und einem hohen Anspruch an Qualität und Service sind wir für Sie im Einsatz – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Kontaktieren Sie uns für Ihre Prüfplanung 2026:

info@pruefservice.de

09401 52207-0

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Frohe Weihnachten & ein sicheres neues Jahr!

Ihr KFK Torservice & Safety Prüfservice® GmbH Team

KFK Konrad® GmbH europaweite Leistungen:

Elektroprüfungen, Wiederkehrende Elektro Prüfungen von Betriebsmitteln, Geräten, Anlagen, Maschinen nach DGUV Vorschrift 3 und DGUV V4 (vormals BGV A3), BGV A2,

Elektroprüfungen für Maschinen, Transferstraßen, Maschinenparks, Automatikanlagen, Produktionslinien

UVV Prüfung und wiederkehrende Prüfung für Windparks, Windkraftanlagen, Stromtankstellen, Ladesysteme & Photovoltaikanlagen

Regalprüfungen, Regalinspektion, Regalreparaturen nach DIN EN 15634, DGUV Regel 108-007, vormals BGR 234

UVV Prüfung, wiederkehrende Prüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016, alt: BGI 694, alt BGV, D36, alt: GUV D 36 .

Wartungen, Reparaturen, UVV Prüfungen: Leitern, Steigleitern, Tritte, Gitterroste

Regalinspektion, Regalprüfung, Schwerlastregale, Palettenregale, Kragarmregale, Regale, Verschieberegale, Fachbodenregale, Durchlaufregale, Rollregale

Firmenkontakt

KFK KONRAD® GMBH

Michael Konrad

Marktstraße 2

85084 Reichertshofen

08453-33535-0



https://www.pruefservice-kfk.de/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.