Weihnachtsspende statt Weihnachtsfeier

SWAN-Mitarbeiter setzen ein karitatives Zeichen und unterstützen lokale Gastronomie

Augsburg, 02. Dezember 2020 – Anstelle einer gemeinsamen Weihnachtsfeier spenden die Beschäftigten der SWAN GmbH an ihren Standorten Augsburg und Nürnberg dieses Jahr für soziale Projekte. Der Augsburger Standort unterstützt die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – LICHTBLICKE e.V. mit insgesamt 1.000 Euro. Vom Nürnberger Standort gehen 500 Euro an die ökumenische Wärmestube in Nürnberg.

In diesem Jahr zeichnete sich schon früh ab, dass eine Weihnachtsfeier wie in den Vorjahren nicht möglich sein würde. Bisher waren üblicherweise alle SWAN-Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier an einem der Standorte Altenstadt, Augsburg, Nürnberg oder Wächtersbach zusammengekommen. Zunächst zog Geschäftsführer Alexander Bernhard vier kleinere, standortbezogene Feiern in Betracht. Doch um inmitten der Corona-Pandemie persönliche Begegnungen zu reduzieren, suchte und fand er einen neuen Weg. “Analog zum bei der bei SWAN gelebten New-Work-Ansatz haben wir auf gleichberechtigte Mitbestimmung für unsere Beschäftigten gesetzt und sie selbst entscheiden lassen, was sie in diesem Jahr favorisieren. Wir wollten für alle das bestmögliche Ergebnis bekommen”, erklärt Alexander Bernhard.

Die SWAN-Belegschaft hatte die Wahl zwischen einem Restaurant-Gutschein zur Unterstützung der aktuell stark beeinträchtigen Gastronomie und einer Spende in doppelter Gutschein-Höhe an eine karitative oder soziale Einrichtung vor Ort. Die Mitarbeiter konnten dazu eine ihnen nahestehende Organisation vorschlagen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Am Standort Augsburg kamen 1.000 Euro zusammen, die an die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – LICHTBLICKE e.V. gehen. Hier finden Familien mit krebskranken Kindern Unterstützung, ein Netzwerk und ein offenes Ohr für ihre Ängste und Sorgen. In Nürnberg freut sich die ökumenische Wärmestube vom Caritasverband und der Stadtmission über 500 Euro, gestiftet von den SWAN-Mitarbeitern. Die Tageseinrichtung gibt Wohnungslosen einen wärmenden Zufluchtsraum, eine warme Mahlzeit und die Möglichkeit zum Austausch. Der Großteil der Mitarbeiter aus Altenstadt und Wächtersbach votierte für den Restaurantgutschein und unterstützt so die lokale Gastronomie.

Auf eine besinnliche Zusammenkunft möchten die SWAN-Mitarbeiter dann aber doch nicht ganz verzichten. Statt analogem Feiern treffen sich die Kolleginnen und Kollegen zum virtuellen Get-Together. Die Weihnachtsstimmung kommt dann dieses Jahr eben auf andere Weise.

Weitere Information zu den begünstigten Organisationen:

https://www.krebskranke-kinder-augsburg.de/

https://www.stadtmission-nuernberg.de/ich-brauche-hilfe/beratung-und-begleitung/armut-und-arbeitslosigkeit/oekumenische-waermestube/

Über SWAN GmbH

Die SWAN GmbH mit Sitz in Augsburg und Niederlassungen in Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt an der Waldnaab implementiert manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP Module SAP EWM, MFS und TM. Der Fokus liegt hierbei auf SAP-Systemen, Anlagenmodernisierung sowie Service und Support. Zusätzlich bietet SWAN eine Vielzahl von Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Arbeitsplatzoberflächen. In Verbindung mit der eigenen Kompetenz im Bereich Steuerungstechnik realisiert SWAN somit schlüsselfertige Lösungen für Kunden weltweit. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Eine Vielzahl von erfolgreich umgesetzten Projekten aus den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektro/Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von Distributionslagern als auch bei Produktionsver- und -entsorgung. Die Mitarbeiter der SWAN GmbH können auf jahrelange Erfahrungen in ihren jeweiligen Bereichen zurückgreifen und stellen für Kunden somit kompetente Ansprechpartner für maßgeschneiderte Lösungen dar.

Weitere Informationen: www.swan.de, www.swan.de/products/

Bildquelle: SWAN GmbH