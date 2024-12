Weihnachtsvorfreude im Hanf-Winterdorf Aschheim

Megastore der Natur-Erlebniswelt lädt zu Glühwein, Crepes und gemütlichem Beisammensein an den Adventswochenenden ein/Nikolausbesuch am Samstag, 07.12.24, um 17 Uhr

ASCHHEIM – Festlicher Glanz und winterliche Köstlichkeiten erwarten die Besucher des Hanf-Winterdorfs in Aschheim. Auf der einladenden Terrasse des Hanf-Megastores (Saturnstraße 61) können Gäste die kalte Jahreszeit in gemütlicher Atmosphäre genießen. Mit heißem Glühwein, würzigem Punsch, wärmenden Speisen und frisch gebackenen Crepes bietet das Winterdorf ein abwechslungsreiches Programm an den vier Adventswochenenden (4.-7.12., 11.-14.12., sowie 18.-21.12., jeweils von Mittwoch bis Samstag, zwischen 16 und 20 Uhr).

Ein besonderes Highlight erwartet die kleinen und großen Besucher am Samstag, den 07.12.2024: Um 17 Uhr kommt der Nikolaus ins Winterdorf und sorgt mit kleinen Geschenken und einer stimmungsvollen Atmosphäre für leuchtende Augen und vorweihnachtliche Freude.

„Unser Ziel ist es, mit dem Winterdorf eine stimmungsvolle und festliche Atmosphäre zu schaffen. Wir möchten unseren Gästen nicht nur die nachhaltige Vielseitigkeit von Hanf näherbringen, sondern auch ein einladendes Winterambiente bieten“, erklärt Silke Cerveny (58), Geschäftsführerin der Natur-Erlebniswelt GmbH.

Hanf-Tees, CBD-Öle oder Textilien aus Hanffasern stehen für Entspannung und Wohlbefinden – Eigenschaften, die perfekt zur besinnlichen und stressfreien Winterzeit passen.

„Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und hat, ähnlich wie winterliche Traditionen, eine lange Geschichte“, ergänzt Wenzel Cerveny, Gründer des Chillout.Clubs Aschheim und Vorsitzender des Cannabis Verbands Bayern. Die vielseitige Verwendbarkeit von Hanf spiegle den Reichtum an Traditionen und Ritualen wider. Produkte wie Hanfkerzen, Hanfschokolade oder Hanflebkuchen verbinden klassischen Wintergenuss mit der modernen Verwendung von Hanf in der Küche.

Neben winterlichen Köstlichkeiten bietet Deutschlands größter Hanf-Megastore ein Einkaufserlebnis auf über 800 Quadratmetern mit mehr als 1.000 Hanfprodukten – von Lebensmitteln und Kosmetik bis hin zu Produkten für den legalen Eigenanbau (Samen, Stecklinge, Erde, Dünger, Zelte, Lampen). Der Store lädt ein, die kürzlich beschlossenen Änderungen im Rahmen der Legalisierung aktiv zu erleben.

Der Hanf-Megastore ist mit dem Auto über die Münchner Ostumfahrung A99 (Ausfahrt Aschheim/Ismaning oder Aschheim Süd) zu erreichen, Wegweiser „Rathaus“ in die Saturnstraße folgen. Mit dem MVV-Linienbus 263 (Haltestelle Saturnstraße) ist er von der U-Bahn- oder S-Bahn-Station München-Riem aus erreichbar.

Über die Natur Erlebniswelt GmbH

Die 2023 gegründete Natur Erlebniswelt GmbH mit Sitz in Aschheim (Landkreis München) betreibt Deutschlands größten Hanfladen, der die Quintessenz aus dem Konzept der bisherigen Einzelhandelskette „Hanf.com“ ist. Seit Mai 2017 läuft der Pilotladen in der Münchner Einsteinstraße 163. Nach einer Konsolidierungsphase betreibt die Kette 14 Geschäfte in Bayern, und zwar in Augsburg (2x), Baldham, Erding, Frankenthal, Ingolstadt (2x), Kempten, München (2x), Landshut, Regensburg und Rosenheim. Der neue Megastore wird als Schulungszentrum für die Ausbildung von bundesweiten Franchise-Partnern von www.hanf.com dienen. Zukünftige Franchise-Partner sollen vor Ort den Umgang mit Hanfprodukten lernen und mehr Wissen über den nachhaltigen Rohstoff erwerben.

