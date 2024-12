wein.plus: Höchste deutschsprachige Relevanz für Google

Im Google-Ranking von Sistrix erreicht wein.plus unter den Publikationen, die nur über Wein berichten, die höchste Relevanz im deutschsprachigen Raum.

Im Ranking von Google ist wein.plus die Wein-Publikation mit der höchsten Relevanz und Sichtbarkeit im deutschsprachigen Raum. Das belegen die Zahlen des Internet-Analyseunternehmens Sistrix.

Demnach erreicht wein.plus in Deutschland einen Wert von 2,88, in der Schweiz von 4,8 und in Österreich von 5,93. Das ist das Drei- bis Zehnfache der anderen Publikationen, die im deutschsprachigen Raum ausschließlich über Wein berichten (Daten: Stand 12.12.2024). Sogar einige große und bekannte Online-Weinshops mit sehr hohen Marketing-Budgets liegen in der Sichtbarkeit hinter wein.plus.

Der Sistrix-Index gilt als Goldstandard für die Erfolgsmessung der Sichtbarkeit von Websites in den Google-Suchergebnissen. Neben der Analyse der Desktop- und Notebook-Nutzung erfasst die Statistik auch die mobilen Zugriffe sowie Daten aus 40 Ländern. Nach dieser Analyse verweisen derzeit weltweit knapp 1.800 Websites sowie etwa 181.000 externe Links auf wein.plus.

„Diesen hohen Wert innerhalb der Weinszene erreichen wir durch die inhaltliche Relevanz unserer Redaktion, der großen Reputation der unabhängigen Verkostung und des weltgrößten Weinlexikons. Unsere Arbeit wird von Google sichtbar anerkannt“, erklärt wein.plus-Gründer Utz Graafmann diesen Erfolg.

Dazu kommt die kontinuierliche technische Optimierung der Inhalte, von der vor allem die Business Premium-Mitglieder profitieren. Denn damit werden sie sehr effektiv in ihrer Online-Präsenz unterstützt, erhalten eine enorm hohe Sichtbarkeit auf wein.plus und zudem viele für Google hoch relevante, themenbezogene Links. „Das hilft ihnen, bei Suchbegriffen vorne gelistet zu werden – und das ohne Zusatzkosten“, betont Graafmann. „Wofür Link-Verkäufer hunderte, manchmal tausende Euro verlangen, ist in unserer Business-Premium-Mitgliedschaft komplett enthalten.“

Zudem ist wein.plus die reichweitenstärkste Publikation Europas nur zum Thema Wein. Der wöchentliche, in fünf Sprachen erscheinende Newsletter ist von knapp 85.000 Weinfreunden und Profis abonniert worden. Damit ist er die Nummer eins in Europa – und einer der größten unabhängigen Wein-Newsletter der Welt.

Alles über Wein auf einen Blick: wein.plus

wein.plus wurde 1998 von Utz Graafmann in Erlangen gegründet und ist die bekannteste digitale Weinplattform Europas. Das Unternehmen verkauft keinen Wein, sondern vernetzt Weininteressierte, Winzer, Händler und Dienstleister. Verkostungsleiter Marcus Hofschuster gehört zu den weltweit renommiertesten Weinkritikern. Finanziert wird wein.plus ausschließlich von den Beiträgen seiner Mitglieder. Die Weinplattform beschäftigt rund 20 feste Mitarbeiter.

