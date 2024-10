Weiß ist die neue Farbe der Nachhaltigkeit

Angesichts einer steigenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit bei wichtigen Designmaterialien, freut sich LX Hausys, dass der Mineralwerkstoff HIMACS die SCS-Zertifizierung für recycelte Inhalte für seine beiden ikonischen Weißtöne erhalten hat: „Al

Zudem wurde ein Präzedenzfall geschaffen, da HIMACS der erste Mineralwerkstoff ist, der auch eine SCS-Zertifizierung für seine fortschrittliche Farbrezeptur in der Kollektion Intense Ultra bekommen hat. Dies umfasst die Farben „Intense Ultra Black“, „Intense Ultra Dark Grey“, „Intense Ultra Grey“ und „Intense Ultra Light Grey“. Darüber hinaus finden sich innerhalb des HIMACS-Produktportfolios viele weitere Farben, die nun Pre-Consumer-Recycling-Bestandteile enthalten.

Der von LX Hausys entwickelte und produzierte Mineralwerkstoff HIMACS bietet Architekten, Designern, Verarbeitungsbetrieben und Endverbrauchern die nötige Flexibilität, sodass diese ihre Visionen auf ganz individuelle Weise verwirklichen können – sei es mit thermogeformten Kurven, lichtdurchlässigen Designs oder einer enorm großen Farbauswahl. Zu den oben genannten Vorteilen gesellt sich nun noch der Aspekt der Nachhaltigkeit dazu – für diejenigen, die weiße oder farbige Designs bei ihren Projekten umsetzen möchten.

Nicht nur eine Farbe: ein Weiß, das sehr viel mehr leistet

Sowohl „Alpine White“ als auch „Alpine White Ultra-Thermoforming“ von HIMACS, beide Teil der „Solids“-Kollektion, sind jetzt SCS-zertifiziert. Damit sind sie eine sehr viel nachhaltigere Wahl für Projekte im Innen- und Außenbereich. Das langlebige und porenfreie Material ist optimal für Küchen und Bäder zur Gestaltung von glatten und fugenlosen Arbeitsflächen und Spritzwänden, Inseln, Wandverkleidungen, Duschwänden und Böden sowie als Wand- und Bodenbelag, für Vitrinen, Regale, Empfangs- und Schreibtischbereiche im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und im Gastgewerbe geeignet. Es kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Mit „Alpine White Ultra-Thermoforming“ lassen sich zudem auffällige und ergonomisch geschwungene Formen sowie spektakuläre Außenfassaden mit Relief-Fräsungen, Schriftzügen, Firmenlogos und Lichteffekten verwirklichen. Beide Farben werden jetzt mit einem Anteil von 8% SCS-zertifizierten recycelten Inhaltsstoffen hergestellt.

Starke Performance

HIMACS ist außerdem der erste Mineralwerkstoff, der die SCS-Zertifizierung für seine fortschrittliche Rezeptur erhalten hat. Das Intense Ultra-Sortiment in den gesättigten Farben „Black“, „Dark Grey“, „Grey“ und „Light Grey“ enthält 8% SCS-zertifiziertes Recyclingmaterial.

Die neue Kollektion kombiniert die Intense-Colour-Technologie mit Ultra-Thermoforming von HIMACS und bietet so das Beste aus beiden Welten. Die Materialzusammensetzung eröffnet neue, beeindruckende Möglichkeiten bei der Oberflächengestaltung und ist eine besonders leistungsstarke Lösung. Dunkle Farben werden intensiver, dunkler und widerstandsfähiger mit weniger sichtbaren Kratzern. Bei und nach der Verarbeitung behält die Farbe ihre dunkle, intensive Charakteristik konsistent bei, zudem werden weniger Schleifstaub sowie Schleifspuren auf Oberflächen und Kanten erzeugt.

Zahlreiche Möglichkeiten

Weitere HIMACS-Farben, die die SCS-Zertifizierung erhalten haben, sind „Arctic Granite“, „Lunar Sand“ und „White Quartz“, die bis zu 10% SCS-zertifizierte recycelte Bestandteile enthalten. Auch „Aurora Grey“ aus der Aurora & Marmo-Kollektion enthält jetzt einen SCS-zertifizierten Recyclinganteil von 6%. Die Farben „Ice Queen“ und „Shadow Queen“ aus der von Marcel Wanders entworfenen Lucia-Kollektion sowie „Gravilla Snow“ sind ebenfalls SCS-zertifiziert und enthalten bis zu 8% recycelten Inhalt. So werden moderne Farbgebung und zunehmend umweltbewusste Gestaltungsmöglichkeiten optimal kombiniert. Dass er zudem besonders langlebig, unempfindlich und leicht zu reinigen ist, macht den Mineralwerkstoff HIMACS zu einer sinnvollen Investition in die Zukunft.

„Nachhaltigkeit ist ein fortwährender, zielgerichteter Prozess. Jeder Schritt erfolgt mit Blick auf die Welt von morgen“, sagt MC Chun, LX Hausys Executive Officer für Europa. „LX Hausys engagiert sich seit 2015 für Verbesserungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, der Energiekosten und des Energieverbrauchs und wir sind entschlossen, weiterhin konsequent an der Entwicklung eines umweltfreundlicheren Produktangebots zu arbeiten.“

Bereits jetzt verfügbar: Intense Ultra Black, Intense Ultra Grey, Intense Ultra Dark Grey, Aurora Grey, Alpine White, Shadow Queen, Lunar Sand, Ice Queen.

Verfügbar ab Januar 2025: Alpine White Ultra Thermoforming, Intense Ultra Light Grey, Arctic Granite, White Quartz, Gravilla Snow.

Das SCS-Zertifikat gilt für die oben genannten Farben mit den Standardabmessungen 12x760x3680 mm.

Entdecken Sie alle recycelten Farben hier.

https://www.lxhausys.com/eu-de/products/himacs?sort_bef_combine=new_DESC&recycled%5b485%5d=485&recycled%5b486%5d=486&recycled%5b487%5d=487&recycled%5b488%5d=488&recycled%5b364%5d=364&recycled%5b365%5d=365&recycled%5b366%5d=366&recycled%5b367%5d=367

Für weitere Informationen oder die detaillierte SCS-Zertifizierung:

lxhausys.com/eu │ himacseu@lxhausys.com

Weitere Informationen über die SCS-Zertifizierung finden Sie unter: www.scsglobalservices.com

HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet.

HIMACS eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield mit Hilfe von HIMACS fantastische Projekte verwirklicht.

Da Innovation bei LX Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den Markt ein: Das Material HIMACS Ultra-Thermoforming, dessen innovative Rezeptur die Grenzen neu auslotet, die der Gestaltung eines Solid-Surface-Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in der Solid-Surface-Geschichte dar. Zum anderen HIMACS Intense Ultra. Es vereint das Beste aus zwei Welten: die Rezeptur von Ultra-Thermoforming und eine neue, intensive Farbtechnologie.

HIMACS kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf.

HIMACS ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, bohren und schleifen. HIMACS wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HIMACS von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim Thermoformen aufweist.

HIMACS absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HIMACS bezüglich des ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat.

HIMACS bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden.

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter Website und in unserem Newsroom – und bleiben Sie in Kontakt!

HIMACS wird von LX Hausys (ehemals LG Hausys) entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden Unternehmen im Technologiebereich, das zur LX Holdings Corp. gehört.

