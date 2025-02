Weissenberg ist UiPath Platinum Partner

Wolfsburg – Die Weissenberg Group ist mit dem UiPath Platinum Partner Status ausgezeichnet worden. Damit erreicht eines der führenden Beratungsunternehmen für intelligente Prozessautomation die höchste Partnerstufe im UiPath-Ökosystem und setzt damit einen weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Die Weissenberg Group startete ihre Partnerschaft mit UiPath 2019 als Silver Partner. Nur ein Jahr später, 2020, wurde Weissenberg als UiPath Service Network (USN) Partner ausgezeichnet. 2022 erreichte das Unternehmen den Gold Partner Status. Die aktuelle Ernennung zum Platinum Partner unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung und den Erfolg der Weissenberg Group in der Implementierung von Automatisierungslösungen.

Als UiPath Platinum Partner ist die Weissenberg Group nun offiziell als einer der weltweit führenden Anbieter von Automatisierungslösungen anerkannt. Diese Auszeichnung ist ein globales Qualitätssiegel, das an Unternehmen verliehen wird, die für ihre Kunden eine etablierte Automatisierungspraxis aufgebaut haben. Als Platinum Partner erfüllt die Weissenberg Group die hohen Anforderungen, End-to-End-Lösungen für die UiPath Business Automation Platform anzubieten. Dazu gehören umfassende Beratung, professionelle Dienstleistungen, eine ausgefeilte Entwicklungsstrategie sowie detaillierte Implementierungspläne. Darüber hinaus zeichnen sich die Platinum Partner durch eine große Gruppe zertifizierter RPA-Spezialisten aus, die höchste Standards erfüllen und sicherstellen, dass die Kunden stets erstklassige Dienstleistungen erhalten.

„Die Auszeichnung als UiPath Platinum Partner ist eine außergewöhnliche Anerkennung für unsere harte Arbeit und unser Engagement, Qualität und Innovation in den Mittelpunkt unserer Dienstleistungen zu stellen,“ erklärt Milad Safar, Founder und CEO der Weissenberg Group. „Dieser Meilenstein ist nicht nur ein Beweis für den individuellen Erfolg unserer Mitarbeiter, sondern auch für die erfolgreichen Partnerschaften und den Wachstumskurs, den wir gemeinsam mit unseren Kunden verfolgen. Mit dem Platinum-Partner-Status stärken wir unsere Position als Pionier im Bereich der Prozessautomatisierung.“

„Diese Auszeichnung ermöglicht der Weissenberg Group, ihre Fähigkeiten und Reichweite im Bereich der RPA und Automatisierung zu erweitern und eröffnet auch den Zugang zu exklusiven Ressourcen und Schulungen von UiPath. Dadurch kann das Unternehmen seinen Kunden noch innovativere und effizientere Lösungen anbieten, die auf deren spezifische Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind und wegweisende Lösungen entwickeln, die Unternehmen weltweit dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse effizienter und intelligenter zu gestalten“, ergänzt Dr. Norbert Niemeier, Managing Director Tech Consulting der Weissenberg Group.

Weissenberg Group – Room to Grow. Created by Tech

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Die Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner, der Unternehmen dabei unterstützt, über sich hinauszuwachsen. Dazu zeigen die Weissenberg-Experten Unternehmen auf, wo KI und Technologie helfen können, Prozesse effizienter und schneller zu gestalten und wie sie das volle Potenzial ihres Unternehmens entfalten können. Weissenberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den Unternehmen neue Freiräume für Ihre Mitarbeiter für mehr Kreativität, Leidenschaft und Motivation zu schaffen, um an der Zukunft des Unternehmens mitarbeiten zu können. Denn nur wer sich technologisch weiterentwickelt, hat die Zeit, um über die Herausforderungen von morgen nachzudenken und sich langfristige Wettbewerbsvorteile und eine erfolgreiche Zukunft zu sichern.

Firmenkontakt

Weissenberg Group

Marco Mulas

Major-Hirst-Str.

38442 Wolfsburg

+49 5361 654 3900

Telefon



https://weissenberg-group.de

Pressekontakt

prtogo

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594



http://www.prtogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.