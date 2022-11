Weissenberg zählt auch 2022 bundesweit zu den besten Ausbildern

Wolfsburg – Auch in diesem Jahr ist die Weissenberg Group von CAPITAL und Ausbildung.de wieder als einer von „Deutschlands besten Ausbildern 2022“ ausgezeichnet worden. Dabei hat Weissenberg im Bereich Ausbildung 4 von 5 Sternen und im Bereich duales Studium 5 von 5 Sternen bekommen. Der vom Wirtschaftsmagazin CAPITAL zusammen mit der Talent-Plattform Ausbildung.de durchgeführten Studie liegt eine Umfrage zu den Bereichen Betreuung und Einbindung der Auszubildenden im Betrieb und im Homeoffice, Lernen im Betrieb, Erfolgschancen der Auszubildenden, innovative Methoden wie der Umgang mit digitalen Medien und Strategien und Budget für das Ausbildungsmarketing zugrunde.

„Angesichts des eklatanten Fachkräftemangels sind wir heute mehr denn je darauf angewiesen, Auszubildende zu finden und langfristig zu binden. Neben Karrierechancen, die den individuellen Neigungen und Fähigkeiten entsprechend, erwarten Auszubildende mittlerweile auch durchdachte Konzepte, die die Talente der Auszubildenden individuell fordern und fördern. Dazu zählt auch, dass wir die Möglichkeit eines dualen Studiums anbieten und vor allem die Perspektive nach der Ausbildung übernommen zu werden, da wir an einer langfristigen, nachhaltigen Zusammenarbeit interessiert sind. Ein Schwerpunkt unseres Personal-Konzepts für Auszubildende und dual Studierende liegt vom ersten Tag an auf der Verbindung von theoretischer Ausbildung mit der praktischen Einbindung unserer Auszubildenden in das Tagesgeschäft, begleitet von einem Mentor. So schaffen wir eine Ausbildungssituation, in der unsere Auszubildenden ihr theoretisches Wissen nicht nur mit fachkundigen Kollegen diskutieren, sondern unter Anleitung in der Praxis auch gleich erproben können. „, beschreibt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group, das Grundprinzip der Ausbildung bei Weissenberg.

„Mir gefällt vor allem die Offenheit, mit der ich im Unternehmen aufgenommen wurde und die Bereitschaft aller Kollegen zu helfen, sobald man eine Frage hat. Zudem werde ich durch interne Aufträge schnell an den eigentlichen Entwicklungsprozess herangeführt“, bricht Ben Beucke, dualer Student im Bereich Informatik, eine Lanze für die Weissenberg als Ausbildungsunternehmen.

Auch Lukas Kahmann, ebenfalls dualer Student im Bereich Informatik, ist mit dem Ausbildungskonzept von Weissenberg sehr zufrieden. Er schätz besonders das „Lernen von Praxisnahen Konzepten und Vorgehensweisen in Kundenprojekten und die Unterstützung und entgegenkommen in schwierigen Phasen des Studiums“.

Von den 751 teilnehmenden Unternehmen schnitten im Bereich Ausbildung 523 mit guten oder sehr guten Ergebnissen ab, die von CAPITAL als „Beste Ausbilder“ ausgezeichnet werden. Im Bereich Duales Studium wurden 363 Unternehmen mit exzellenten Ergebnissen ausgezeichnet. Ziel der Studie war auch, die Erfolgsfaktoren für die Ausbildung und das Duale Studium in Deutschland herauszuarbeiten.

Weissenberg – Effortless Intelligence

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt 82 Mitarbeiter. Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner für hocheffiziente und innovative IT-Lösungen. Das Kerngeschäft der Weissenberg Group wird durch die Unternehmensbereiche Weissenberg Solutions und Weissenberg Intelligence abgedeckt.

Das Kerngeschäft von Weissenberg Intelligence bilden die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Unternehmen durch den Einsatz von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz ergeben. Im Zentrum steht die Automatisierung standardisierter, regelbasierter Prozesse durch Software-Roboter, um die vorhandenen Ressourcen effizienter einzusetzen und damit für die Unternehmen letztendlich einen wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Als Schnittstelle zwischen IT- und Strategy-Consulting vereint Weissenberg Solutions das Know-how der Unternehmensgruppe im Bereich Prozessberatung, Projektmanagement und Softwareentwicklung. Individuell zugeschnittene Geschäftsprozessmanagement-Verfahren zur Analyse der relevanten Geschäftsprozesse garantieren eine effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen und bestehenden Prozessen im Unternehmen und sorgen so für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Firmenkontakt

Weissenberg Group

Marco Mulas

Major-Hirst-Str. 11

38442 Wolfsburg

+49 5361 654 3900

presse@weissenberg-group.de

https://weissenberg-group.de

Pressekontakt

prtogo

Alfried Große

Am Ruhrstein 37c

45133 Essen

0201-8419594

ag@prtogo.de

http://www.prtogo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.