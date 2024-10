Weissenberg zum 4. Mal als Deutschlands Unternehmen mit Zukunft ausgezeichnet

Wolfsburg – Die dynamische Entwicklung der Arbeitswelt, geprägt von Digitalisierung und Fachkräftemangel, erfordert eine gezielte Gestaltung der Arbeitsumgebung, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu sichern. Vor diesem Hintergrund hat die Zeitschrift STERN in Zusammenarbeit mit einem Beirat und den Experten der Personalmarketing-Agentur EMBRACE 2024 wieder „Deutschlands Unternehmen mit Zukunft“ ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr gehört die Weissenberg Group zu den 168 Unternehmen, die mit mindestens 4 Sternen ausgezeichnet wurden. Inwieweit deutsche Unternehmen in der Lage sind, sich den Herausforderungen der Zukunft und der sich verändernden Arbeitswelt zu stellen, beleuchtet die Studie anhand von fünf Bewertungskriterien,: „Mobiles Arbeiten“, „Gestaltung der Arbeitszeit, „Strukturelle Organisation“, „Empowerment (Ermächtigung der Mitarbeitenden)“ sowie „Digitalisierung & Innovation“.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder als Unternehmen mit Zukunft ausgezeichnet wurden. Es geht einerseits darum, sich mit den aktuellen Zukunftsfragen und Herausforderungen des rasanten technologischen und organisatorischen Wandels unserer Wirtschaft auseinanderzusetzen, um eine gute Wettbewerbsposition für die Zukunft zu schaffen. Es geht aber auch darum, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Ein respektvoller Umgang und eine offene Kommunikation sollen selbstverständlich sein. Wir interessieren uns für unsere Mitarbeiter als Menschen und unterstützen sie in allen Lebenslagen. Ein Lächeln auf dem Gesicht unserer Mitarbeiter, wenn sie morgens zur Arbeit kommen – das ist unser Ziel“, erklärt Milad Safar, Managing Partner der Weissenberg Group.

Weissenberg Group – Room to Grow. Created by Tech

Weissenberg Group mit Sitz in Wolfsburg wurde 2013 von Milad Safar und Marcel Graichen gegründet und beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Die Weissenberg Group ist der interdisziplinäre Ansprechpartner, der Unternehmen dabei unterstützt, über sich hinauszuwachsen. Dazu zeigen die Weissenberg-Experten Unternehmen auf, wo KI und Technologie helfen können, Prozesse effizienter und schneller zu gestalten und wie sie das volle Potenzial ihres Unternehmens entfalten können. Weissenberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den Unternehmen neue Freiräume für Ihre Mitarbeiter für mehr Kreativität, Leidenschaft und Motivation zu schaffen, um an der Zukunft des Unternehmens mitarbeiten zu können. Denn nur wer sich technologisch weiterentwickelt, hat die Zeit, um über die Herausforderungen von morgen nachzudenken und sich langfristige Wettbewerbsvorteile und eine erfolgreiche Zukunft zu sichern.

