Weissenhäuser Strand: 1. Kinoabend im neuen Jahr wird ein Familienspaß

3. Januar 2024 – An diesem Freitag findet im Subtropischen Badeparadies der erste Kinoabend des neuen Jahres statt – gezeigt wird der Film „Coco – Lebendiger als das Leben“ von 2017 aus den für spektakuläre Animationen bekannten Pixar Animation Studios. Der Kinderfilm handelt vom „Tag der Toten“, einem wichtigen mexikanischen Feiertag. Er erzählt die Geschichte des kleinen, 12jährigen Schuhputzers Miguel, der von einer großen Musikkarriere träumt und Geheimnisse um die Geschichte und Traditionen seiner Familie kennenlernt.

„Wir freuen uns sehr, im neuen Jahr den Oscar-Gewinnerfilm der Kategorie Animationsfilm aus dem Jahr 2018 präsentieren zu dürfen. Am 2. Februar geht es dann mit den nächsten Kinoabend weiter. Wie immer wird der Filmtitel auf den Social Media Kanälen von den Kinofans abgestimmt. Die Follower suchen aus zwei Titeln ihren Favoriten aus und schreiben diesen in die Kommentare. Der Film mit den meisten Kommentaren wird anschließend aufgeführt“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die Gäste können im Badeanzug oder im lockeren Outfit erscheinen. Der Eintritt beinhaltet einen Softdrink und eine Portion leckeres Popcorn oder Nachos mit Dip, Leihbademäntel gibt es mit einem Aufpreis. Tickets sind vor Ort an der Kasse erhältlich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Einlass ist um 20 Uhr, der Film startet um 20.30 Uhr. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

